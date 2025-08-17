Von der Leyen, Merz y Macron acompañarán a Zelenski en su reunión en Washington con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, serán los encargados de acompañar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su visita a Washington, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar de hallar un camino para la paz de Ucrania.

Precisamente, la presidenta de la Comisión Europea ha sido la última en confirmar su asistencia. Lo ha hecho mediante un 'tweet' en su perfil de X en el que ha señalado que "a petición del presidente Zelenski, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana". Además, está previsto que ambos dirigentes se reúnan esta tarde, momento en el que tratarán la cumbre de Alaska que mantuvieron Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, así como la cumbre de la capital estadounidense.

Previamente, fuentes del Elíseo había confirmado a la 'Agencia EFE' que Macron "viajará mañana a Washington junto con el presidente Zelenski y varios líderes europeos para continuar la labor de coordinación entre Europa y Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa". A su vez, el Gobierno alemán también ha confirmado la presencia de su canciller.

Todas las partes esperan que este encuentro sirva para desbloquear las negociaciones entre Ucrania y Rusia y, por tanto, que acerquen posturas para poner fin a una guerra que se prolonga desde hace más de tres años. Según las informaciones que se han ido conociendo, Putin reclama, además de la anexión definitiva de Crimea, la de Donetsk, mientras que Zelenski no quiere renunciar a ninguno de los territorios invadidos por Rusia.