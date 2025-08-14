El vídeo viral de la turista española que salvó a un niño de morir ahogado en China

China alaba la acción de una turista española que saltó al agua sin pensarlo para rescatar a un niño que había caído al río Tuo, en la provincia china de Hunan (China). Esto ocurrió el pasado 7 de agosto y numerosas personas se han rendido ante el acto heroico de la mujer española.

Marta Santana, de 31 años, se encontraba viajando por el país asiático con unos amigos cuando vio al pequeño precipitarse al río y al observar que el niño no podía nadar saltó "sin pensarlo dos veces". Segundos después, el abuelo saltó junto a Marta y pudieron sacar al joven sin mayores consecuencias. Importante remarcar que Marta fue entrenadora de natación y tenía los conocimientos para salvar al pequeño sin problemas.

El rescate fue publicado en la red social Weibo (semejante a X, censurada en China) haciéndose viral en pocas horas. Acumuló 1,8 millones de visitas ese día y fue trending topic en la red social china bajo la etiqueta "turista extranjera salva valientemente a un niño en la antigua ciudad de Fenghuang" y fue uno de los temas más comentados en las redes chinas en toda la semana.

"Volvería a hacer exactamente lo mismo"

"No lo pensé dos veces", declaró Santana, que también alabó la valentía del abuelo para lanzarse a ayudarla. La española se encontraba viajando por primera vez al país y confirmo sentirse aliviada de haber ayudado a que el niño estuviese a salvo, "volvería a hacer exactamente lo mismo", afirmó Marta.

La turista española explicó, que trabajó durante una década como entrenadora de natación y socorrista, "fue puro instinto, no tuve tiempo de pensar, solo quería sacarlo del agua", explico Santana. El responsable de cultura y turismo del condado de Fenghuang, Yang Xiaoli, calificó la acción como "un acto heroico" y remarcó que "un comportamiento tan valiente y bondadoso es realmente admirable".