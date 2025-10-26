El vídeo de Trump bailando en la alfombra roja a su llegada a Malasia

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue recibido este domingo con una alfombra roja en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Kuala Lumpur, donde protagonizó un animado baile imitando los pasos de la comitiva que le daba la bienvenida, antes de participar en la cumbre de líderes del Sudeste Asiático.

Trump se arrancó a bailar frente a la delegación malasia vestida con trajes tradicionales del país multiétnico de mayoría musulmana, levantando los brazos y moviendo las caderas durante unos segundos, en presencia del primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

El presidente de EE.UU. charló con Anwar en su paseo por la alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje, con decenas de personas a los lados ondeando pequeñas banderas de Estados Unidos y de Malasia.

Trump firma un acuerdo que amplía el acceso de EEUU a las tierras raras de Malasia

El presidente ha firmado un acuerdo comercial con Malasia que permite a la nación norteamericana ampliar su acceso a las tierras raras del país asiático. "Malasia se ha comprometido a no prohibir ni imponer cuotas a las exportaciones de minerales críticos o tierras raras a Estados Unidos", destaca uno de los puntos claves del acuerdo, según el documento publicado por la Casa Blanca.

El pacto, que permitirá la concesión de licencias a empresas estadounidenses para "impulsar el desarrollo del sector de las tierras raras en Malasia", remarca que el país norteamericano mantendrá en el 19 % el arancel a las importaciones de productos malasios, la misma tasa fijada el pasado agosto.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que el acuerdo garantiza que la inversión comercial en minerales críticos entre ambas partes "pueda ser lo más libre y resistente posible", según la transcripción proporcionada por Washington.

Estados Unidos lleva tiempo tratando de consolidad su acceso a estos minerales estratégicos -cruciales en aplicaciones militares, médicas y de defensa- con el objetivo de reducir la dependencia de China, que prácticamente monopoliza la industria y ha restringido sus exportaciones en el marco de la guerra comercial con Washington.