El vídeo con la reacción de Trump al enterarse del principio de acuerdo entre Israel y Hamás sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en sus redes sociales el principio de acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza. Según el mandatario, esta primera fase permitiría la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerzas israelíes en Gaza.

El momento en el que Trump se enteraba de que el acuerdo estaba a punto de llegar ha sido retransmitido en directo debido a que el presidente se encontraba en mitad de una mesa redonda frente a los medios de comunicación sobre el combate de su Gobierno al movimiento antifascista.

En mitad de la intervención de la fiscal general, Pam Bondi, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, le hacía llegar a Trump una nota que las cámaras empezaron a enfocar y que provocó la reacción del presidente. Posteriormente, Rubio se levantaba para susurrarle a Trump algo al oído. Tras esto, el mandatario se dirigió a los medios para decirles:

"El secretario de Estado acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me necesitarán muy pronto", aseguró.

El acuerdo está "muy cerca"

En fotografías de la prensa se observa que en la nota Rubio ponía que el acuerdo estaba "muy cerca" y sugería al mandatario publicar pronto un mensaje en su cuenta de la red Truth Social para ser el primero en anunciar el pacto.

Durante ese mismo evento, Trump anunció que podría viajar el próximo domingo a Oriente Medio si las negociaciones para aplicar su plan de paz en la Franja de Gaza van bien.

Negocian los detalles de la implementación

Delegaciones de Israel y Hamás se encuentran desde el lunes en Egipto negociando con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses los detalles de la implementación del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

Los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas.