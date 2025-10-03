El vídeo en el que un ministro ultra de Israel estalla frente a los detenidos de la Flotilla: "Son terroristas, simpatizantes de asesinos"

La mayoría de los más de 450 detenidos por Israel de la Global Sumud Flotilla llevados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev del sur de Israel, han aceptado ser deportados inmediatamente, según informó este viernes a los periodistas un funcionario penitenciario.

Según la fuente, en la cárcel, situada junto al pueblo de Kziot, pegada a la frontera con Egipto, se encuentran alrededor de 450 personas de varias nacionalidades y "la mayoría" firmaron a favor de ser deportados.

Las personas que accedieron a ser deportadas, ha indicado una fuente diplomática europea que visitó a sus nacionales en la cárcel, embarcarán en aviones para dejar Israel lo antes posible, seguramente en los próximos dos días.

Los que no accedieron deberán comparecer ante un juez, que decidirá sobre su deportación forzosa, lo que llevaría más días, dijo la fuente.

Ben-Gvir, uno de los ministros ultras de Netanyahu

Eso sí, antes de acceder a ser deportados, a su llegada a tierra, estaba Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, ultraderechista y uno de los más broncos de Netanyahu. La escena, que fue grabada en vídeo, ha corrido como la pólvora por Internet en las últimas horas. Y no es para menos.

En las imágenes se ve como Ben-Gvir llama "terroristas" y "simpatizantes de asesinos" a los detenidos de la Flotilla, quienes aparecen sentados frente a los ministros de Israel. "Son terroristas, apoyan el terrorismo", gritaba Ben-Gvir al mismo tiempo que algunos detenidos decían 'Palestina libre'.

Tras esta escena, el ministro entra en las embarcaciones, al tiempo que se graba toda la estancia y denuncia que "todo era una gran fiesta", ya que -dice- no se encuentra "nada de ayuda humanitaria".