El vídeo del momento del robo en el Louvre: los ladrones se disfrazaron de obreros

Un visitante del Louvre grabó el momento en el que se produjo el millonario robo. En el vídeo difundido en redes sociales se puede ver a los ladrones disfrazados de trabajadores de la obra, vestidos con chalecos amarillos y pasamontañas. Tras utilizar un montacargas y romper una de las ventanas con radiales, tal y como informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El robo fue muy rápido, se produjo "en tan solo siete minutos" y tuvo lugar en torno a las 9:45 horas. El museo acababa de abrir, por lo que no había mucha gente en el interior. "Estaba planificado, hablamos de profesionales", añadió Nuñez en declaraciones a los medios. Según la investigación, finalmente fueron tres ladrones los que se hicieron con un botín de "valor incalculable", tal y como lo calificó la ministra de Cultura, Rachida Dati.

Aprovecharon que parte del museo está en obras

Se confirma así, tal y como informó inicialmente la fiscal Laure Beccuau en declaraciones a BFMTV, que los ladrones iban con la cara tapada y accedieron desde el flanco sur, una zona en obras junto al río Sena, donde llegaron emplearon un camión con un montacargas.

Con disquetes rompieron una de las ventanas, a través de la que accedieron a la galería donde se encontraban las joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. El mismo medio asegura que intentaron incendiar el camión con el montacargas, pero no lo consiguieron y lo abandonaron.

El Louvre es el museo más visitado del mundo, el año pasado recibió a más de 8 millones de turistas. Es por ello que el presidente Enmanuel Macron anunció el pasado mes de enero un gran proyecto de remodelación. La famosa entrada de la pirámide construida en 1980 está concebida para la mitad de personas.

Los ladrones perdieron una de las joyas en su huida

El ministro de cultura detalló que los objetos robados son: dos diademas, dos collares, pendientes, un broche y un lazo. Todo ello fue extraído de "dos vitrinas de alta seguridad que fueron forzadas", según un comunicado.

Si bien, en su huida perdieron una de estas joyas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III que fue encontrada en los alrededores visiblemente dañada.

En el comunicado emitido por el departamento de Interior se reconoce "una fragilidad" en la seguridad de los museos de Francia, pero esperar que "rápidamente" encuentren a los autores del robo, así como las joyas incautadas, de "un valor histórico y patrimonial incalculable".