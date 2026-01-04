El vídeo de Maduro tras llegar al centro de detención de Brooklyn: "Happy new year"

Tras ser capturados durante la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas, Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, serán juzgados en el tribunal del distrito sur de Nueva York por delitos de narcotráfico y corrupción.

Maduro en EEUU

El periplo de Maduro en Estados Unidos comenzó al aterrizar en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, procedente de un avión militar Boeing 757 que lo trasladó desde Guantánamo, Cuba.

Allí le esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

Desde Stewart, Maduro, esposado, fue trasladado en helicóptero hasta Manhattan. La aeronave aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de la ciudad, donde fue recibido por un amplio dispositivo de custodia.

Una caravana de vehículos policiales lo escoltó posteriormente hasta una instalación federal vinculada a la DEA, donde fue procesado antes de su traslado final. Esa secuencia fue captada parcialmente en un insólito video publicado este sábado.

En las imágenes, Maduro aparece con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul que lleva la inscripción “DEA NYD”.

"Happy New Year"

En un momento, el mandatario parece desearle a alguien "Feliz Año Nuevo", mientras es escoltado por agentes federales.

Después, el presidente venezolano fue escoltado esta vez hasta el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, la prisión federal en la que permanecerá mientras enfrenta su proceso judicial en Estados Unidos.

Se espera que las audiencias comiencen en los próximos días ante un juez federal en Manhattan, donde ya este mismo sábado decenas de personas se manifestaron por distintos motivos: unos celebraban la caída del líder y otros pedían paz para el país sudamericano.