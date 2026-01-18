El vídeo de la histórica nevada que ha sepultado bajo la nieve a la península de Kamchatka

Parece Inteligencia Artificial, pero no lo es. En los últimos días se han viralizado varios vídeos en las redes sociales que muestran la histórica nevada que ha caído en la península de Kamchatka y que ha sepultado a varias ciudades.

El pasado viernes, se conocía la noticia de que al menos dos personas habían fallecido en Petropávlovsk a consecuencia de la caída de nieve de los tejados tras las intensas nevadas que obligaron a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia a nivel municipal y usar camiones de presos para el transporte público.

Dos fallecidos

El primer fallecido fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado la víspera durante la limpieza de un patio al que se había desplomado un alud de nieve del tejado.

Posteriormente, otro residente de la ciudad quedó atrapado por la nieve que se precipitó de un tejado. Los servicios de Emergencias que llegaron al lugar de los hechos trataron de salvar su vida infructuosamente.

El gobernador local, Yevgueni Beliáev, informó de que "pese al cese de las precipitaciones en la capital regional" se mantenía la "compleja situación": "Tomará días paliar las consecuencias de una serie de potentes ciclones que se sucedieron. La gran cantidad de nieve no permite limpiar de modo rápido todas las rutas de transporte", señaló.

Camiones de presos como transporte público

Debido a los problemas con el transporte, la Guardia Nacional rusa habilitó camiones para transporte de presos para apoyar este servicio público, según informó en su canal de Telegram, donde publicó fotos de los vehículos grises con rejas en las ventanillas.

Beliáev alertó a los habitantes de la ciudad que "se mantiene el peligro de aludes en las montañas y la caída de nieve y hielo de tejados".

En la última semana Rusia ha sufrido intensas nevadas que han abarcado prácticamente todo el territorio nacional, desde la región europea hasta el Lejano Oriente.

Las precipitaciones en Moscú han marcado indicadores récord, al igual que en San Petersburgo, las regiones de Tver y Sarátov, la ciudad de Yekaterimburgo en los Urales, e incluso la cálida región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

Los vídeos de la histórica nevada