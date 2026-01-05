VÍDEO Así ha sido trasladado Maduro hasta Manhattan donde será juzgado: en helicóptero y esposado

Nuevas imágenes de Nicolás Maduro. El que fuera presidente de Venezuela ha sido trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, situado en Brooklyn, hasta Manhattan, donde a las 12:00 horas (18:00 hora local) comparecerá ante el Tribunal Federal que le juzgará por cargos de narco-terrorismo, entre otros.

Su mujer, Cilia Flores, también ha salido de la prisión. Ambos iban esposados y ataviados con un chándal marrón y custodiados por multitud de agentes de policía y de seguridad. El furgón policial al que se han subido tras salir de la prisión ha discurrido por varias calles de Nueva York hasta que llegó a un campo abierto.

Allí, se han bajado y han sido conducidos hasta un helicóptero que les ha trasladado hasta Manhattan. Posteriormente, en un trayecto de apenas unos minutos de duración, se han bajado del helicóptero para montarse en otro furgón policial que les ha llevado hasta el tribunal donde comparecerá por primera vez ante el juez.

Son las terceras imágenes de Maduro después de que en la noche del sábado tres de enero fuera capturado por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en una operación que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "brillante". Las únicas imágenes que había del presidente eran las que difundió la propia Casa Blanca tras la captura, en las que se veía a Maduro esposado a bordo del USS Iwo Jima. Después, volvió a haber imágenes suyas al bajar del avión que le llevó hasta la prisión federal de Nueva York.

A qué delitos se enfrenta Maduro

Según el pliego publicado por la fiscal general, Pam Bondi, en sus redes sociales, Maduro y su mujer han sido imputados con cargos de narcoterrorismo. Es la primera vez que un presidente en activo será juzgado por las leyes de otro país.

En concreto, "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

Qué le espera después de declarar ante el juez

La comparecencia ante el juez es la primera de Maduro ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020.

Por primera vez, la acusación incluye a su mujer, a la que la Fiscalía señala por su presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red. La causa está radicada en el Distrito Sur de Nueva York y es instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años. Tras la audiencia inicial, se espera que el tribunal determine los próximos pasos del proceso, incluidas las condiciones de detención y el calendario judicial del caso.