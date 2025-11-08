El vídeo del accidente de avión en Kentucky que ha dejado al menos 14 muertos

Ascienden a 14 el número de muertos tras estrellarse un avión de carga en el aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky. El aparato acababa de despegar y tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu (Hawai). La aeronave era del modelo MD-11 y pertenecía a la compañía de envíos y logística UPS.

"Esta noche se ha encontrado otra víctima en el lugar del accidente", ha informado el alcalde de Louisville, Craig Greengerg en su cuenta de la red social X. "Con esta, el número total de fallecidos confirmados asciende a 14", ha añadido, entre ellos un niño. El accidente tuvo lugar el martes y el aparato transportaba 144.000 litros de combustible.

"Pedimos que no se pierdan más víctimas mientras nuestros socorristas continúan la búsqueda y buscan respuestas que todos anhelamos", ha sostenido Greenberg. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha informado en un comunicado en la red social X que está investigando las causas del accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

Se han recuperado las cajas negras y una grabación del interior de la aeronave

Asimismo, el alcalde ha informado de que existe una grabación del interior de la aeronave, momentos previos al accidente, que podría ayudar a esclarecer las causas de lo ocurrido. Por el momento, más de 100 efectivos están trabajando en la zona. Algunos focos del incendio que produjo el avión en el momento de estrellarse, se han reavivado.

También se han recuperado las cajas negras del avión, que serán clave para que los investigadores sepan por qué el avión perdió un motor en el momento del despegue y se estrelló. Tras el suceso se confinó a la población en un radio de cinco millas (unos ocho kilómetros), porque el choque produjo "fuegos y escombros" y grandes columnas de humo alrededor.

El jefe del Departamento de Bomberos de Louisville, Brian O'Neal, aseguró que, debido a la cantidad de combustible derramada, la situación era "muy peligrosa". Este accidente es uno de los peores que se recuerdan en el condado. En palabras del gobernador del Estado de Kentucky, Andy Beshear, es "imposible describir la devastación causada por el fatal accidente aéreo".

Betsy Ruhe, miembro del Consejo Metropolitano de Louisville comentó en una rueda de prensa que Kentucky es una "ciudad UPS" y que todos conocen a alguien que trabaja para la empresa. La compañía, por su parte, emitió un comunicado en el que declaró estar "profundamente estristecida"