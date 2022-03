La vicesecretaria adjunta de la OTAN afirma que están "preparados para un conflicto largo" en Ucrania

LEER MÁS Diomid, el niño ucraniano que dejó atrás la guerra para recuperarse del cáncer en Madrid

Cuando se cumplen 22 días desde el comienzo de la guerra en Ucrania, no hay indicios de que el conflicto toque su fin, pese al borrador de acuerdo que adelantó The Financial Times.

En el mismo, se especificaba que Ucrania y Rusia habían acordado 15 puntos con el alto al fuego y una serie de condiciones del país de Putin para acabar con la guerra.

A la vista de que continúan los ataques de las tropas rusas, Carmen Romero, vicesecretaria adjunta de la OTAN, ha asegurado en Espejo Público que están preparados para un conflicto “largo”.

“Tenemos que estar preparados para un conflicto largo. Rusia no tiene intención de desescalada, sigue reagrupando fuerzas militares e incluso traslada tropas desplegadas en otros países hacia Rusia camino de Ucrania”, ha comentado Romero.

La vicesecretaria adjunta de la OTAN también ha dicho que no hay pruebas que afirmen que Putin vaya a acabar con la guerra: “No hay indicio que nos diga que Putin va a poner fin a este conflicto lo antes posible”.