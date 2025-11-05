El vergonzoso momento en el que un hombre acosa y manosea a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido testigo de un episodio de acoso. Los hechos se produjeron cuando realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital mexicana y un hombre se acercó a ella hasta el punto de plantarle un beso y realizarle tocamientos a la altura de los senos.

"Presenté la denuncia, que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante Ministerio Público", dijo la presidenta en la mañana de este miércoles durante una conferencia.

En declaraciones a los medios, Sheinbaum ha reconocido que no fue consciente de lo que estaba pasando hasta que su equipo de seguridad apartó al hombre, que iba "totalmente alcoholizado".

"Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal no lo puede vulnerar nadie", ha reprochado. "Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres de nuestro país".

El hombre ha sido detenido

Se trata de unos hechos que han provocado fuertes críticas hacia el dispositivo de seguridad de la presidenta mexicana, ya que el hombre, ya detenido, tiene tiempo de acercarse por detrás y mantener contacto físico con Sheinbaum.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha emitido un mensaje de apoyo a Sheinbaum. "Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas", ha dicho en un comunicado en el que ha remarcado que el "acosador" se las verá ante la ley. "Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres".

Por su parte, el Ministerio de las Mujeres de México ha repudiado también lo ocurrido y ha aprovechado la coyuntura para animar a las víctimas de este y otro tipo de abusos a denunciar. "¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!".