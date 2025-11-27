Venezuela retira la concesión de vuelo a Iberia y otras cuatro aerolíneas por no reanudar sus viajes al país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha retirado esta madrugada la concesión de vuelo a seis compañías aéreas, entre ellas Iberia por seguir las indicaciones de hace unos días de la administración estadounidense. La Administración Federal de Aviación de EEUU emitió una alerta el pasado viernes advirtiendo a las aerolíneas sobre posibles riesgos en el espacio aéreo del sur del Caribe y de Venezuela después del despliegue militar que mantiene en la zona.

Horas después de que venciera el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, que expiraba a las 16:00 GMT (el mediodía en hora local), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión.

Ahora, el mandatario venezolano acusa a estas compañías de sumarse a las acciones de terrorismo promovidas por Estados Unidos al cancelar sus vuelos hacia Venezuela. Las otras aerolíneas afectadas, son la TAP portuguesa, Turkish Airlines, Latam Colombia, la brasileña GOL y la colombiana AVIANCA.

Poco antes del anuncio, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, recordó que el Gobierno del país es quien "decide quién vuela y quién no" y "se reserva el derecho de admisión". "El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", manifestó el número dos del chavismo.

Venezuela decide quién vuela y quién no

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país.

En este contexto, un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó cerca del mediodía en el principal aeropuerto de Venezuela, el internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, lo que, según dijo a EFE una fuente del Ministerio de Transporte, demuestra que "no hay peligro en el espacio aéreo venezolano" y, además, evidencia un "doble discurso" por parte de Washington. Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró que EEUU solicitó "permisos especiales" para operar "rutas de repatriación con aviones estadounidenses".

Movimientos militares en el Caribe

Entretanto, la Fuerza Aérea de EEUU reveló este miércoles que aviones bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe. Las autoridades no precisaron la ubicación de estas demostraciones, que enmarcaron dentro de la operación militar 'Lanza del Sur', anunciada el pasado 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica tres meses después de que comenzara el despliegue militar en la región.

También este miércoles, el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciaron que EEUU utilizará de manera "provisional" dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico a través de 'Lanza del Sur'.Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico estadounidense, afirmó Abinader en presencia de Hegseth.