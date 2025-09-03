Venezuela reprocha a EEUU la utilización de "un video con IA" para justificar su ataque a su embarcación

El Gobierno venezolano ha reprochado a Estados Unidos que haya utilizado inteligencia artificial en el vídeo tomado por el Comando Sur del Ejército norteamericano, en el que se puede apreciar la monitorización de una embarcación y su posterior eliminación con un misil. Esta filmación fue difundida el pasado martes por el presidente Donald Trump a través de su red social Truth Social. Presuntamente, esta lancha transportaba drogas y a once personas que han sido eliminadas.

El responsable del departamento de Comunicación del Gobierno de Maduro, Freddy Núñez, ha indicado a través de Telegram que "parece" que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sigue mintiéndole a su presidente", así como "luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un video con IA". "Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", ha añadido.

Esto ocurre después de que Estados Unidos haya elevado el tono de su lucha contra el tráfico de drogas, lo que le ha llevado a desplegar ocho barcos militares con misiles, así como un submarino de propulsión nuclear en el mar Caribe, cerca de la orilla venezolana. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado que se enfrentan a la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y ha asegurado que se levantarán "en armas" si su patria "fuera agredida".

Onda Cero ha podido contar con la versión del Gobierno para este conflicto, gracias a la entrevista del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la que ha reseñado que por el momento la única información con la que cuentan es la que ha dado Estados Unidos. Además, ha destacado que la lucha contra el narcotráfico es un "fenómenos global y extendido", pero que "los medios que usa España son métodos civiles, policiales, no militares".