Varios muertos y al menos 19 desaparecidos tras un explosión en una fábrica de bombas en EEUU

Una potente explosión en una fábrica de municiones militares en Hickman County, Tennessee, ha dejado varias víctimas mortales, como informa la agencia Reuters, y al menos 19 desaparecidos este viernes. El suceso se registró en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, una empresa dedicada a la fabricación y prueba de explosivos en un complejo de ocho edificios situado en una zona boscosa cerca de Bucksnort, a unos 95 kilómetros al suroeste de Nashville.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, ha declarado en una rueda de prensa que aún hay “varias personas sin localizar” y ha pedido respeto hacia las familias afectadas. “Tenemos algunas personas fallecidas”, lamentó. Las autoridades no han determinado todavía la causa de la explosión, que provocó una gran columna de humo visible a kilómetros y estremeció viviendas en poblaciones cercanas.

Equipos de emergencia se han visto obligados a mantenerse a distancia del lugar durante las primeras horas por las detonaciones secundarias que continuaban produciéndose en el interior de la planta. “No pudimos acercarnos por el riesgo de nuevas explosiones”, ha explicado David Stewart, técnico de emergencias del condado.

Imágenes difundidas por WTVF-TV, con sede en Nashville, muestran vehículos destruidos y un campo cubierto de escombros. Residentes en localidades cercanas, como Lobelville, aseguraron haber sentido la onda expansiva y descrito el estruendo como “un terremoto”.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, ha asegurado Gentry Stover, vecino de la zona. “Vivo muy cerca de la planta y, en cuanto reaccioné, supe que tenía que venir de allí”.

El alcalde de McEwen, Brad Rachford, ha calificado el suceso como “una tragedia para nuestra comunidad”. La empresa no ha emitido todavía un comunicado oficial. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, en inglés) se ha desplazado al lugar para auxiliar con la emergencia.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades, mientras que su sitio web oficial señala que "fabrica y provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, la aeroespacial, de demolición, y petróleo y gas".