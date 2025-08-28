La Unión Europea denuncia un ataque ruso a su delegación en Kiev

La Unión Europea ha denunciado que su delegación en Kiev ha sido dañada "deliberadamente" tras los ataques aéreos que ha llevado a cabo Rusia sobre la capital ucraniana durante la noche. Asimismo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha manifestado que se encuentra "horrorizado" por estas noticias: "La UE no se intimidará. La agresión rusa solo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente", ha compartido en su perfil de la red social X, con una foto de los destrozos.

Igualmente y, a través de la misma red social, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha detallado que todo el personal de la delegación se encuentra a salvo y ha instado al Kremlin a detener estos ataques: "Rusia debe detener inmediatamente sus ataques indiscriminados contra la infraestructura civil y sumarse a las negociaciones para una paz justa y duradera".

Por otra parte, según han detallado las autoridades ucranianas, al menos catorce personas, entre los que se encuentran tres niños, han fallecido a causa de los bombardeos y "el número de heridos ha subido a 48", ha informado a través de Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko.

Con todo, el presidente Zelenski ha manifestado que "los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques". "Es crucial ahora que el mundo responda con firmeza. Rusia debe detener esta guerra que inició y continúa. Debido al incumplimiento del alto el fuego y a los constantes intentos rusos de evadir las negociaciones, se necesitan nuevas sanciones severas. Solo esto puede funcionar. Los rusos solo entienden de fuerza y ​​presión. Por cada ataque, Moscú debe sufrir las consecuencias", ha añadido.

También ha agradecido los mensajes de apoyo de la Alta Representante de la Unión Europea para los asuntos internacionales, Kaja Kallas, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, el presidente de España, Pedro Sánchez, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron.