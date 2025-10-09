Los únicos tres puntos que han acordado Israel y Hamás del plan de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado durante esta madrugada que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para firmar la primera fase del tratado de paz que el líder republicano propuso la semana pasada y con el que pretende poner fin a un conflicto que parecía enrocado. Este tratado incluye 20 puntos, de los que de momento se han pactado tres.

¿Cuáles son los tres puntos acordados entre Israel y Hamás?

El primero de ellos tiene que ver con el intercambio de prisioneros. La banda terrorista islamista tiene 72 horas para entregar a los rehenes que mantiene cautivos (vivos y muertos), a cambio Israel liberará 250 prisioneros palestinos y 1.700 gazatíes detenidos desde que comenzó la guerra.

El segundo punto tiene que ver con la retirada de las tropas israelíes "a posiciones estratégicas" en Gaza, que permitan la liberación de los rehenes y la entrada en vigor del alto al fuego.

Asimismo, esta primera fase del acuerdo incluye la entrada en la Franja de 400 camiones de ayuda humanitaria diariamente, cantidad que podría aumentar en etapas posteriores.

Israel, Hamás y Trump celebran el acuerdo

El presidente de los Estados Unidos ha publicado un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que ha expresado que todos los rehenes serán liberados "muy pronto", así como que "Israel retirará sus tropas a una línea acordada". Algo que desde su punto de vista es "un primer paso hacia una paz sólida y duradera". "¡Todas las partes recibirán un trato justo", ha remarcado, al tiempo que ha subrayado que es "un gran día para el mundo árabe y musulmán". También ha agradecido el esfuerzo de los equipos negociadores.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha manifestado a través de X su "pleno apoyo" al acuerdo que se ha alcanzado en Egipto, así como ha reconocido el papel de los mediadores y se ha deshecho en elogios hacia el presidente de los Estados Unidos, a quien ha querido mostrar su "infinita gratitud". "Sin duda, mere el Premio Nobel de la Paz por su constante determinación", ha añadido.

Del mismo modo, la banda terrorista islamista Hamás ha publicado un comunicado en el que ha obligado al Gobierno israelí a "cumplir plenamente las obligaciones del acuerdo y a impedir que eluda o retrase la implementación de lo acordado". No obstante, han afirmado que los sacrificios de los gazatíes no quedarán "en vano" y se han comprometido permanecer fieles a su causa.