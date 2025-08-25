UCRANIA

Ucrania afea a Woody Allen su participación en el festival de cine de Moscú: "Es una vergüenza y un insulto"

El director norteamericano aseguró que siempre le ha gustado el cine ruso y no descarta rodar en Moscú.

Gonzalo Ríos Díez

Madrid |

El festival de cine de Moscú es un evento que se celebra en la capital rusa desde 1935 y suele reunir a las principales figuras del cine, desde el inicio de la guerra cada vez menos cineastas se han atrevido a ir para posicionarse a favor de Ucrania. En esta edición, Woody Allen, director estadounidense ganador de 5 Óscar, ha hecho aparición vía online en un coloquio.

Las autoridades ucranianas han criticado esta aparición del directo por videoconferencia este domingo, tildándola de "insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos". El Ministerio de Asuntos Exteriores ha acusado a Allen de "hacer la vista gorda ante las atrocidades que Rusia comete en Ucrania todos los días".

Es una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos

Para Kiev, este festival de cine "reúne a los partidarios y las voces" favorables al mandatario ruso, Vladímir Putin. Han aprovechado este hecho para condenar el uso de la cultura, en este caso el cine para "encubrir crímenes", o para usarla "como herramienta de propaganda". El festival durará hasta el miércoles y ha contado con la participación de otros cineastas, como el serbio Emir Kusturika.

Las autoridades ucranianas han insistido en que condenan "enérgicamente la decisión de Woody Allen de bendecir el sangriento festival de Moscú con su discurso". El director americano aseguró que "siempre" le ha gustado "el cine ruso" y no descartó rodar alguna película en el país de Putin, y es que según informó RIA Novosti, Allen consideraría un guion centrado en la sensación de comodidad que se respira en Moscú y San Petersburgo.

Este festival, el segundo más longevo hablando de cinematografía, reúne a más de 80 invitados extranjeros vinculados a la industria del cine, entre ellos países como China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Brasil y México.

