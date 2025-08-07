TSMC, la empresa taiwanesa que se salta el 100% de los aranceles de Trump

La empresa taiwanesa líder en la creación de chips avanzados y semiconductores, TSMC, se librará del 100% de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció gravámenes para estos productos con el objetivo de que las empresas fabriquen en EE. UU.

"Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo", anunció el presidente desde la Casa Blanca.

En una comparecencia parlamentaria, el titular del Consejo Nacional de Desarrollo (NDC) de Taiwán, Liu Chin-Ching, confirmó posteriormente que TSMC no estará sujeta a las tasas del 100 %.

165.000 millones de dólares invertidos en Estados Unidos

Esto se debe a la gran inversión que ha hecho la empresa en territorio americano. TSMC ha invertido 165.000 millones de dólares en Estados Unidos dedicados a la creación de varias plantas de producción de estas herramientas. Remarcar que esta compañía es la que fabrica los procesadores y chips de los artículos más sofisticados de Apple y Nvidia.

Ya han construido una de estas plantas de producción en Arizona en 2024 y esperan construir al menos tres más en el país, dos instalaciones de empaquetado de chips avanzados y un centro de investigación y desarrollo en territorio estadounidense. El mes pasado anunciaron esta inversión, en parte para evitar los fuertes aranceles.

El funcionario, que forma parte de la junta directiva de la empresa, manifestó que el Ejecutivo "no aprueba la salida prioritaria de tecnologías clave o de última generación" hacia otros países, y recordó que la mayoría de los 10.000 empleados de I+D de TSMC trabajan en Taiwán, donde también se ubica la sede central de la compañía. "La inversión en EE. UU. no es una deslocalización, sino una expansión", zanjó.

Sus acciones suben como la espuma

Gracias a evitar estos aranceles, las acciones de la empresa taiwanesa no paran de subir: las acciones del gigante taiwanés de semiconductores cerraron la sesión de hoy con una subida del 4,89 % en la Bolsa de Taipéi, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 1.180 dólares taiwaneses.

El buen desempeño de la tecnológica impulsó al resto de firmas que integran el índice de referencia del parqué local, el Taiex, que concluyó la jornada con un avance del 2,37 %.