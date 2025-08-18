Trump y Zelenski abiertos a una cumbre trilateral con Putin para poner fin a la guerra de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, están protagonizando un momento crucial en la crisis que azota a Ucrania. Antes del esperado encuentro entre ambos políticos, donde además estarán presentes otros líderes como Emmanuel Macron o Friedrich Merz, han ofrecido declaraciones que apuntan a la posibilidad de un cumbre entre los tres actores principales que también incluya al presidente ruso, Vladimir Putin.

Este encuentro podría significar un giro importante en un conflicto que ha mantenido al mundo en alerta desde 2022.

Trump y la esperanza de un acuerdo trilateral para la paz

Donald Trump expresó su visión sobre la situación en Ucrania y los próximos pasos diplomáticos con un tono pragmático y esperanzador: "Si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral. Creo que Putin quiere que todo acabe".

El republicano manifestó que bajo su punto de vista los países pueden "llegar a un acuerdo donde se apunte a la paz mientras ellos luchan", y consideró que en la situación actual no podría afirmar que esto "es el fin del camino", y no cree que "haya un alto al fuego" en estos momentos.

"Hay posibilidad de que algo salga de la reunión con Putin. Habrá mucha ayuda en seguridad. Trabajaremos con Ucrania y todos para asegurarnos de que la paz se mantenga", expresó Trump.

Con estas palabras, el presidente estadounidense reconoció que aunque no se espera un alto el fuego inmediato, confía en que las negociaciones puedan avanzar hacia un acuerdo orientado a la estabilidad y seguridad en la región. Además, afirmó que Estados Unidos continuará brindando apoyo en materia de defensa y cooperación para garantizar que cualquier eventual paz sea sostenible.

Zelenski agradece y se muestra abierto a elecciones y diálogo trilateral

Por su parte, el presidente ucraniano mostró disposición para avanzar en procesos democráticos y diplomáticos. Agradeció a Trump diciendo: "Gracias presidente Trump por sus esfuerzos", y defendió que es necesario parar la guerra y que estaría preparado para una reunión entre los tres líderes políticos.

"Estoy preparado para una reunión trilateral", dijo.

Estas declaraciones reflejan la voluntad de Zelenski de buscar soluciones políticas y diplomáticas que puedan poner fin a un conflicto que ha devastado amplias zonas de su país y generado una crisis humanitaria a nivel global. Por otro lado, el presidente declaró que estaría abierto a elecciones en el país, y enfatizó la importancia de la cooperación internacional y la negociación conjunta entre las tres partes involucradas para avanzar hacia una solución pacífica.

Contexto del conflicto y el reciente encuentro entre Putin y Trump

La guerra en Ucrania, iniciada en 2022 tras la invasión rusa, ha creado un escenario de alta tensión con miles de víctimas, destrucción masiva y repercusiones económicas y políticas globales. Durante meses, los intentos para lograr un alto el fuego han fracasado ante la persistencia de enfrentamientos y posiciones enconadas de ambos bandos.

Recientemente, un encuentro discreto entre Vladimir Putin y Donald Trump ha generado expectativas sobre un potencial nuevo impulso en la vía diplomática. Esta reunión podría colocar a Estados Unidos asuma un rol más activo como mediador y que Moscú esté dispuesto a participar en negociaciones multilaterales.

En este marco se inscriben las próximas citas previstas entre Trump, Zelenski y Putin, con la mirada puesta en lograr acuerdos de seguridad y apoyos que permitan avanzar hacia la paz. La comunidad internacional sigue con atención los desarrollos, dada la importancia que tienen para la estabilidad regional y global.