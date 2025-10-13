Trump vaticina una "época dorada de Israel y Oriente Próximo" en su discurso en el Parlamento israelí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ensalzado su plan de paz para la Franja de Gaza como el "amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo" y ha animado a Irán a unirse a él, pero con la advertencia de que aquellos que intenten destruir a Israel están condenados a un "amargo fracaso".

Durante un largo discurso ante una Knesset rendida al presidente estadounidense y cuyos parlamentarios han ovacionado fuertemente en varias ocasiones al líder estadounidense, Trump ha resaltado que "es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de paz y prosperidad para todo Oriente Próximo".

"Juntos hemos demostrado que la paz no es sólo una esperanza con la que podemos soñar, es una realidad sobre la que podemos construir", ha dicho Trump, quien ha destacado el papel de los países árabes en este proceso. "Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas", ha valorado.

"Este es un momento muy emocionante para Israel y para Oriente Próximo porque nos encontramos en medio de una nueva era. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han plagado la región durante décadas ahora se encuentran debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas", ha afirmado el presidente de Estados Unidos.

Trump ha instado a los países de la región a dejar atrás sus históricas rencillas y a comportarse de manera "responsable y productiva" para el bien de Oriente Próximo. "Dentro de varias generaciones, este será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar", ha afirmado.

"Desde Gaza hasta Irán, esos odios amargos solo han traído miseria, sufrimiento y fracaso", ha dicho el presidente de Estados Unidos, quien ha tendido una "mano de amistad" a Teherán, aunque con la advertencia de que los intentos de "destruir" a Israel están condenados al fracaso.

"Incluso con Irán (...) la mano de la amistad y la cooperación está abierta", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, quien se ha mostrado convencido de que Teherán quiere "llegar a un acuerdo" y "será la mejor decisión que haya tomado jamás", si decide dar el paso de sentarse a hablar con Washington.

Hamás será desarmado

"Israel es fuerte, vivirá y prosperará para siempre", ha dicho Trump, quien también ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas y los familiares del 7 de octubre de 2023. "Sepan que Estados Unidos se une a ustedes" y "nunca olvidará", ha manifestado en medio de una nueva ovación.

Trump ha afirmado que "Hamás será desarmado y la seguridad de Israel ya no se verá amenazada de ninguna manera". Con la ayuda de Estados Unidos, ha subrayado, "ha ganado todo lo que podía por la fuerza de las armas".

"Ahora por fin, no sólo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, las largas y dolorosas pesadillas de la guerra están llegando a su fin. La pesadilla ha acabado", ha dicho Trump, quien ha tenido también palabras de elogio para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su patriotismo.

Pide el indulto para Netanyahu

Donald Trump también se ha dirigido hacia el presidente de Israel, Isaac Herzog, para pedir el indulto para Netanyahu, acusado por posible corrupción en relación a unos regalos que habría recibido y que el jefe de la Casa Blanca ha minimizado.

"Señor presidente, ¿por qué no le concede un indulto?", se ha preguntado Trump. "Puros y champán, ¿a quién le importa?", ha continuado el mandatario estadounidense en medio de los aplausos de la cámara.

Netanyahu reitera las gracias a Trump

Netanyahu no ha escatimado elogios tampoco hacia Trump de quien ha destacado el "importante papel" para la vuelta de los rehenes a Israel. Le ha dado las gracias en innumerables ocasiones y ha resaltado su "inigualable liderazgo", lo ha calificado como el "mejor amigo" que ha tenido nunca Israel en la Casa Blanca y le ha propuesto como candidato a recibir el "premio Israel".