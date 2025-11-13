Trump tacha de bulo los correos que afirman que conocía las prácticas de Epstein y pasó horas con una las víctimas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado de "desviar la atención" y bulo la nueva información publicada por algunos políticos demócratas en los que se señala su relación estrecha con el pederasta Jeffrey Epstein. Algunos miembros del Partido Demócrata divulgaron este miércoles unos correos electrónicos en los que Epstein aseguraba que el magnate neoyorquino estaba al tanto de sus delitos y que "pasó horas" junto a una de sus víctimas.

"Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno federal y de muchos otros temas", escribió Trump en su red social Truth Social horas después de darse a conocer esos correos.

"Solo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa", prosigue el mensaje del mandatario, que acusa a los demócratas de costarle a EEUU "1.500 millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo".

Fin al cierre del Gobierno tras 43 días

La Casa Blanca ve en las nuevas revelaciones sobre los vínculos que pudo tener Donald Trump con Jeffrey Epstein una cortina de humo para no hablar del éxito de los republicanos al lograr reabrir el gobierno federal. Trump ha firmado el fin del cierre esta madrugada, 43 días después de su clausura, el mayor tiempo enla historia de EEUU.

"Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar", declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto", declaró el mandatario y calificó como "una extorsión" demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

Trump sigue sin publicar los archivos clasificados

Todo a cuenta de unos correos supuestamente del pederasta Epstein que publicaron varios congresistas demócratas en los que se sugiere que el hoy presidente sabía de sus prácticas y que incluso pasó varias horas en su casa con una de las víctimas.

En otro correo el magnante neoyorkino que se suicidó en 2019 a la espera de juicio acusado de abusos a centenares de menores le dijo a un experiodista del New York Times que tenía fotos del presidente Trump con mujeres en bikini y que había "entregado" su exnovia al propio Epstein.

El escándalo se le atraganta a Trump, que de momento, lo ha tachado todo como bulos en las redes sociales, pero que siguen sin hacer públicos todos los archivos de este caso como dijo que haría antes de su regreso a la Casa Blanca.