Trump suspende su reunión con Putin en Budapest tras las primeras conversaciones entre sus asesores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido la reunión con Vladimir Putin que anunció la pasada semana en el marco de las negociaciones por la paz en Ucrania después de las primeras conversaciones entre sus asesores, Marco Rubio y Sergei Lavrov.

Según ha informado AFP, Trump ha descartado una reunión con Putin "en el futuro inmediato" apenas unos días después de anunciar que se verían en Budapest para intentar poner fin a la guerra de Ucrania. Aunque entonces no detalló la fecha exacta, sí que dijo que ocurriría "muy pronto".

"No es necesaria una reunión presencial entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", ha confirmado un funcionario de la Administración Trump, según The Washington Post.

En el marco de estas negociaciones por la paz en Ucrania, algunos presidentes países de la Unión Europea han promovido una declaración conjunta de Zelenski en la que respaldan el llamamiento de Trump a un alto el fuego y apuestan por aumentar la presión sobre Rusia.

"Las tácticas dilatorias de Rusia han demostrado una y otra vez que Ucrania es la única parte seria en la búsqueda de la paz (…) Todos podemos ver que Putin sigue optando por la violencia y la destrucción (…) Debemos incrementar la presión sobre la economía y la industria de defensa de Rusia hasta que Putin esté dispuesto a firmar la paz", dice el comunicado.

Y avanzan que "estamos desarrollando medidas para aprovechar al máximo los activos soberanos inmovilizados de Rusia para que Ucrania disponga de los recursos que necesita".

Entre los firmantes del texto se encuentran, además de Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre otros.

Pedro Sánchez, que en un principio no figuraba entre los firmantes, se ha sumado a la declaración.