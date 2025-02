Trump sopesa suspender envíos militares a Ucrania tras su bronca con Zelenski

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesa suspender los envíos de equipamiento militar a Ucrania tras la desastrosa visita este viernes de su líder, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca, según el diario The Washington Post.

De acuerdo con el Post, que cita a un funcionario de alto rango estadounidense, el Gobierno valora "suspender todos los envíos en curso" a Ucrania debido a la "intransigencia" hacia un proceso de paz que han percibido de Zelenski.

Esta medida afectaría la llegada a Ucrania de radares, vehículos, municiones y misiles.

El presidente estadounidense, además, dijo este viernes que si su homólogo ucraniano quiere volver a reunirse con él debe hablar tan solo de paz y evitar las críticas al líder ruso, Vladímir Putin, porque su Administración solo quiere poner fin al conflicto.

"Tiene que decir 'quiero lograr la paz'. No tiene que estar ahí parado diciendo 'Putin esto, Putin lo otro'; todo cosas negativas. Tiene que decir 'quiero lograr la paz, no quiero librar esta guerra por más tiempo porque la gente está muriendo'", dijo Trump, horas después del desencuentro que ambos protagonizaron en el Despacho Oval.

"Él está buscando algo que yo no estoy buscando. Él busca seguir adelante y luchar, luchar, luchar (contra Rusia). Nosotros buscamos terminar con la muerte", explicó Trump. "O le ponemos fin (a la guerra) o lo dejamos luchar, y si lucha, no va a ser agradable. Porque sin nosotros, no ganará”, sentenció.