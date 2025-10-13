Trump señala públicamente a Sánchez por el gasto en Defensa: "¿Estáis trabajando ya sobre el PIB?"

El encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump era uno de los más esperados en la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto a la que han acudido líderes de todo el mundo para certificar el alto el fuego entre Israel y Hamás tras dos años de guerra en Oriente Medio.

Tras un cordial saludo entre ambos, en el que ha llamado la atención el tirón del brazo que Trump ha dado a Sánchez y que el presidente del Gobierno ha devuelto, el presidente de Estados Unidos ha tomado la palabra en un discurso en el que ha ido agradeciendo uno a uno a todos los allí presentes y a los actores que han participado en este proceso de paz.

A la hora de llegar a España, Trump ha preguntado que dónde estaba el representante español y le ha buscado con la mirada. Cuando le ha encontrado se ha dirigido directamente a él señalando la polémica sobre el gasto en Defensa sobre la que el presidente norteamericano ya se ha pronunciado en otras ocasiones.

"¿Estáis ya trabajando en el tema del PIB? Bueno, nos acercaremos. Estáis haciendo un fantástico trabajo", le ha dicho el republicano a un Pedro Sánchez que se ha limitado a asentir y sonreír ante esta declaración.

Sánchez se encontraba justo detrás de Trump, sobre el estrado en el que también estuvieron otros jefes de Estado y de Gobierno, como la italiana Georgia Meloni, el británico Keir Stramer o el canadiense Mark Carney, entre otros, quienes escucharon con creciente impaciencia el largo discurso del mandatario estadounidense, en el que tuvo chascarrillos y lisonjas para todos.

El de este lunes en Egipto ha sido el primer saludo entre Trump y Sánchez desde que volviera a ocupar la Casa Blanca el pasado mes de enero. Ambos coincidieron en julio en la Cumbre de la OTAN en La Haya y hace unas semanas en la Asamblea General de la ONU, aunque en ninguna de las dos ocasiones hubo saludo.

La semana pasada planteó la expulsión de España de la OTAN

Estas declaraciones llegan tan solo unos días después de que Donald Trump planteara una posible expulsión de España de la OTAN por la polémica sobre el aumento del gasto en Defensa que el Gobierno de Sánchez se niega a hacer.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%. Y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España (…) Deben llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho (…) No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo el presidente Trump desde la Casa Blanca.

Las exigencias de Trump sobre el gasto en Defensa para los países de la OTAN han ido cambiando en los últimos meses y la idea del norteamericano es que los socios lo aumenten hasta llegar al 5% del PIB para 2035, algo que el Gobierno de España considera "irrazonable y contraproducente" para su modelo social y de Estado de bienestar.

"Vamos a hacer un esfuerzo significativo. Sin subir impuestos, sin tocar un solo euro del Estado de bienestar y sin incurrir en mayor déficit público", explicó Sánchez en abril cuando anunció su plan sobre el aumento del gasto en Defensa.