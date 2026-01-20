Trump señala al Foro de Davos como espacio en el que debatir el futuro de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha situado el Foro Económico Mundial de Davos como el escenario en el que abordar el futuro de Groenlandia, en un contexto de creciente tensión diplomática con varios países europeos y de reiteradas afirmaciones sobre la necesidad de que Washington tome el control del territorio ártico por razones de seguridad global.

Trump aseguró esta semana haber mantenido una conversación telefónica "muy buena" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, centrada precisamente en Groenlandia. Además, confirmó que ha acordado celebrar en Davos una reunión con "varias partes" sin concretar quiénes participarían en ese encuentro. El encuentro entre líderes mundiales en Suiza ha comenzado este lunes 19 de enero y se prolongará hasta el viernes 23.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario subrayó que "Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial" y advirtió de que "no puede haber marcha atrás" en este planteamiento, asegurando que existe un amplio consenso al respecto.

Horas antes, Trump ya había indicado a periodistas que Estados Unidos plantearía abiertamente en Davos la posibilidad de adquirir Groenlandia, al considerar que Dinamarca "no puede proteger el territorio". "Tenemos que tenerlo. Ellos tienen que hacerlo. No pueden protegerlo", afirmó desde Florida, elogiando a Dinamarca como país pero cuestionando su capacidad real de control sobre la isla.

Trump considera que ya no debe "pensar puramente en la paz" al no recibir el Nobel

La presión estadounidense se ha extendido también al ámbito político europeo. El Gobierno de Noruega ha confirmado que Trump trasladó al primer ministro, Jonas Gahr Støre, su malestar por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, vinculando directamente esa frustración con su actual postura sobre Groenlandia. En un mensaje difundido por Oslo y al que ha tenido acceso Europa Press, Trump sostuvo que, dado que Noruega no le concedió el galardón "por haber detenido ocho guerras o más", ya no se siente obligado a "pensar puramente en la paz", sino en "lo que es bueno y correcto para Estados Unidos".

En ese mismo mensaje, el presidente estadounidense insistió en que Dinamarca "no puede proteger Groenlandia de Rusia o China" y cuestionó incluso la legitimidad histórica de la soberanía danesa sobre el territorio."¿Por qué tienen derecho siquiera a tenerlo en propiedad? No hay documentos escritos, es simplemente el hecho de que llegó un barco hace cientos de años", afirmó, recalcando que Estados Unidos también mantiene presencia naval en la zona.

Trump fue más allá al sostener que "el mundo no está a salvo a menos que tengamos el control completo de Groenlandia", apelando directamente a la OTAN para que respalde los intereses estadounidenses tras lo que describió como su contribución decisiva a la Alianza desde su fundación.

El mundo no está a salvo a menos que tengamos el control completo de Groenlandia

Por su parte, Støre explicó que el mensaje de Trump fue una respuesta a un breve texto enviado conjuntamente por Noruega y Finlandia, en el que ambos países expresaban su oposición a las medidas adoptadas por Washington contra ocho Estados europeos por rechazar los planes de anexión de Groenlandia. En esa comunicación, los líderes nórdicos instaban a reducir la tensión y proponían mantener una conversación directa con el presidente estadounidense, de forma conjunta o por separado.

El primer ministro noruego reiteró que la posición de Oslo sobre Groenlandia es "clara" y defendió que la OTAN debe actuar de manera responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico. Asimismo, recordó a Trump que el Premio Nobel de la Paz lo concede un comité independiente y no el Gobierno noruego. Sin embargo, el propio Trump volvió a insistir posteriormente en que Noruega "tiene todo que ver" con el Nobel, pese a sus desmentidos oficiales.