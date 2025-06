Trump y Xi retoman el diálogo: primera conversación desde el inicio de la guerra comercial para aliviar tensiones

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, mantuvieron este jueves su primera conversación telefónica desde el estallido de la guerra comercial, con el objetivo de reducir las crecientes tensiones bilaterales. La llamada, solicitada por Trump, fue confirmada por la agencia estatal china Xinhua.

Y aunque aún no se sepa lo que hayan podido acordar, si es que lo han logrado, el hecho de que se haya producido representa un intento de reactivar el diálogo tras meses de confrontación.

La llamada

La llamada ha ido por buen camino, porque el propio Xi Jinping ha comunicado que Trump vuelve a ser bienvenido para visitar China. Trump ha publicado que la llamada ha durado más de una hora y media, en la que han hablado fundamentalmente de comercio, y que los resultados han sido muy buenos para ambos países. También ha afirmado que sus respectivos equipos se reunirán pronto.

La llamada se ha producido, quizás por la propia insistencia de Trump, quien se ha quejado en redes sociales esta misma semana de sus dificultades para comunicarse con su homólogo chino. Aseguró hace unos días que es "muy duro, y es extremadamente difícil llegar a un acuerdo con él".

La tensión entre China y EEUU

Los países alcanzaron un acuerdo de 90 días el 12 de mayo para reducir algunos de los aranceles de tres dígitos que se habían impuesto mutuamente desde la investidura de Trump en enero. Un acuerdo frágil, no solo porque ambos se acusan de imcumplirlo si no porque no abordó las preocupaciones más amplias que tensan la relación bilateral, como el tráfico ilícito de fentanilo y la situación de Taiwán, gobernada democráticamente, y las quejas de Estados Unidos sobre el modelo económico chino, dominado por el Estado y orientado a la exportación.

Lo que está claro es que la relación entre ambas potencias se ha deteriorado en las últimas semanas debido a estas acusaciones mutuas de incumplimiento de esos acuerdos comerciales alcanzados en mayo en Ginebra. Estados Unidos acusa a China de no cumplir su compromiso de suavizar los controles sobre la exportación de tierras raras, mientras que China le reprocha a Washington la imposición de restricciones a componentes clave de semiconductores y motores de avión, que afectan especialmente a empresas como Huawei.

Además, EE.UU. ha anunciado restricciones agresivas a los visados de estudiantes chinos, lo cual ha generado mayor fricción entre ambos países.

La llamada se ha producido, si. Pero sobre ella aún no se sabe nada.