Trump responde a las críticas de Bruce Springsteen: "Es más tonto que una piedra"

En uno de sus terrenos favoritos, el de la descalificación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido duramente contra Bruce Springsteen, una de las figuras más icónicas del rock estadounidense, tras las recientes declaraciones del músico durante un concierto en Europa.

El cantante, conocido tanto por su activismo político como por su trayectoria musical, criticó sin tapujos a Trump en una actuación en Mánchester, Inglaterra. “Mi hogar es Estados Unidos, un faro de esperanza y libertad durante 250 años, pero actualmente está en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”, afirmó el artista ante miles de asistentes. Además, hizo un llamado a la acción cívica: “Pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia americana que alcen la voz contra el autoritarismo y dejen que la libertad suene”.

La respuesta de Trump: insultos y descalificaciones

La réplica de Trump no se hizo esperar. En su plataforma Truth Social, el exmandatario calificó a Springsteen como un “rockero totalmente sobrevalorado” y lo llamó “más tonto que una piedra”, además de asegurar que tiene “una cara atrofiada” y que es un “prune seco” (ciruela pasa, en tono despectivo).

“Veo que el muy sobrevalorado Bruce Springsteen se va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos. Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política radical de izquierda. No es un tipo con talento, solo un imbécil entrometido que apoyó con fervor a Joe Biden, el presidente más incompetente de la historia de nuestro país”.

El presidente también dejó entrever que el hecho de que Springsteen criticara al gobierno fuera de EE. UU. le parecía una ofensa especial, y advirtió que las consecuencias serían distintas si hiciera esas declaraciones dentro del país.

“Este 'rockero ciruela pasa' (¡su piel está atrofiada!) debería CERRAR LA BOCA hasta que regrese al país. Entonces veremos cómo le va”, agregó Trump en tono amenazante.

Un enfrentamiento político que viene de lejos

Las tensiones entre Trump y Springsteen no son nuevas. El músico ha sido un crítico constante del expresidente desde la campaña de 2016. En las elecciones de 2020, apoyó activamente a Joe Biden, incluso participando en anuncios de campaña, y recientemente ha respaldado la candidatura de Kamala Harris para las presidenciales de 2024.

Durante su gira europea, Springsteen ha reforzado su discurso político desde el escenario, señalando que “el último control del poder, cuando los frenos institucionales fallan, somos nosotros, el pueblo”.