Trump no renuncia al Nobel de la Paz y dice que "sería un honor" que María Corina Machado se lo cediese

Donald Trump no renuncia al Premio Nobel de la Paz y asegura estar dispuesto a recibirlo si María Corina Machado se lo ofrece en la reunión que mantendrán esta próxima semana en Estados Unidos. El presidente concedió una entrevista a Fox News en la que anunció que mantendría un encuentro con la líder opositora en el marco de su viaje a Estados Unidos: "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla".

El inquilino de la Casa Blanca declaró en esa misma conversación que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que dijo que era una "persona muy agradable", antes de insistir en las "ocho guerras" que ha detenido.

Así respondió el mandatario a las declaraciones en esa misma cadena de la líder opositora que aseguró estar dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo (Noruega) y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Maduro y su esposa.

En una entrevista con Fox News el pasado 6 de enero, Machado expresó su interés en decir "en persona" a Trump que "el pueblo venezolano, ya que este premio (el Nobel de la Paz) es del pueblo venezolano, quiere dárselo y compartirlo con él".

¿Puede compartirse el Nobel de la Paz?

La Fundación Nobel ha recordado que sus galardones son intransferibles e irrevocables en un comunicado aclaratorio publicado después de las declaraciones de Machado.

"Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre", ha hecho saber la Fundación. Si bien no menciona nunca por nombre a Machado, sí que explica que su comunicado es una nota de respuesta a las "solicitudes de comentarios sobre la permanencia del estatus de un Premio Nobel de la Paz".

La Fundación Nobel ha querido incidir en que su comunicado será el único comentario que hará al respecto de esta situación y el Comité Noruego del Nobel "no hará declaraciones sobre lo que digan o hagan los galardonados con el Premio Nobel de la Paz tras recibirlo".