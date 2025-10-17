Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca para abordar el fin de la guerra de Ucrania: "Las cosas avanzan muy bien"

Donald Trump ha recibido este viernes a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania después de que este jueves anunciara una importante reunión con Putin en Budapest para tratar este tema.

"Las cosas avanzan muy bien", ha dicho el presidente Trump a los medios de comunicación antes reunirse con su homólogo ucraniano, con el que hablará de su larga llamada con Putin y sobre la posibilidad de que Estados Unidos autorice a Ucrania a realizar ataques dentro del territorio ruso.

"Creo que Putin quiere acabar la guerra", ha dicho Donald Trump sobre el líder ruso, con quien mantuvo este jueves una larga llamada telefónica en la que dieron "un gran paso adelante".

El presidente norteamericano ha afirmado, además, que espera que la guerra pueda terminar sin la necesidad de suministrar misiles Tomahawks a Ucrania, que el propio Zelenski ha pedido públicamente.

"Esperemos que no los necesiten. Esperamos que podamos terminar la guerra sin pensar en Tomahawks", ha declarado Trump al inicio del almuerzo de trabajo con Zelenski en la sala del gabinete. El mandatario aseguró que Estados Unidos necesita los Tomahawk y que uno de los motivos por los que quiere poner fin a la guerra de Ucrania es dejar de "proporcionar cantidades masivas de armas" a Kiev.

Zelenski respondió que la guerra con Rusia es también "una guerra tecnológica" y apuntó que, si bien Ucrania usa drones de fabricación propia, no tiene acceso a Tomahawks y los necesita para seguir combatiendo.

El ucraniano, por su parte, se ha mostrado confiado en que con la ayuda de Trump podrán parar la guerra. "Necesitamos un alto el fuego, Trump tiene la oportunidad de acabar esta guerra", ha dicho el presidente ucraniano.