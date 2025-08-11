Trump quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que exigirá a Vladímir Putin la devolución de parte del territorio ocupado a Ucrania durante la invasión, una propuesta que choca de lleno con las pretensiones del Kremlin y se convierte en un giro en su estrategia diplomática respecto al conflicto.

Trump plantea recuperar territorio para Ucrania

Donald Trump declaró este lunes que insistirá a Rusia en que devuelva parte de los territorios ocupados a Ucrania, contradiciendo la posición de Vladímir Putin, quien exige el reconocimiento internacional de los territorios anexionados para cualquier acuerdo de paz. El presidente estadounidense señaló además que buscará reunir a Putin y a Volodímir Zelenski tras su anunciado encuentro con el mandatario ruso en Alaska el próximo viernes 15 de agosto, en un intento por facilitar una tregua en el conflicto.

En rueda de prensa, Trump aseguró: "Vamos a cambiar las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania". Añadió que revisará los parámetros de la negociación, indicando que Moscú ha privatizado puntos estratégicos, incluida la frontera marítima ucraniana: "Mucha gente no sabe que Ucrania tenía 1,000 millas de mar que han desaparecido, excepto una pequeña zona, Odesa. Solo les queda un poco de agua".

Tensión ante un posible intercambio territorial

Fuentes diplomáticas europeas han manifestado su preocupación ante las declaraciones de Trump, que ya en ocasiones anteriores ha sugerido un intercambio de territorios por la paz, lo que podría obligar a Kiev a ceder suelo a Moscú. El plan barajado por la administración Trump implicaría la recuperación parcial de territorio en Zaporiyia y Jersón, a cambio de ceder a Rusia el control absoluto de Donetsk y Lugansk, en línea con algunas de las propuestas filtradas por medios estadounidenses.

Putin, por su parte, sigue demandando el reconocimiento de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón como parte de Rusia y que Ucrania renuncie a reclamarlas, una condición que rechazan tanto el gobierno de Zelenski como los aliados europeos.

Trump, Zelenski y otros líderes europeos tratarán la guerra de Ucrania convocados por Merz

Antes de la cita en Alaska entre Trump y Putin, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha organizado para este miércoles una cumbre virtual de alto nivel. En ella participarán el propio Trump, Volodímir Zelenski y líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, así como representantes de la Unión Europea y la OTAN.

El objetivo de la reunión es discutir posibles vías para unas negociaciones de paz, revisar las reclamaciones territoriales y analizar la seguridad regional. Otra de las prioridades es impedir que Moscú imponga una paz que recompense su agresión. "No podemos aceptar que Rusia siga amenazando la seguridad europea. Por eso no puede haber una paz que recompense la actitud agresiva de Rusia. Ese es nuestro mensaje como europeos", declaró Merz en vísperas de la cumbre.

Posición ucraniana e incógnitas de la negociación

El presidente Zelenski ha insistido en que no puede haber decisiones sobre el futuro de Ucrania sin la participación de su país, y ha advertido a sus socios que Moscú solo busca ganar tiempo. Por su parte, la Unión Europea y la OTAN preparan nuevas sanciones y más apoyo militar ante el temor a una solución negociada que deje a Ucrania fuera de la mesa principal.

Mientras, Trump ha marcado un plazo de 50 días para alcanzar acuerdos que lleven a la paz, bajo la amenaza de reforzar los aranceles contra Moscú y el compromiso de mantener la ayuda militar a Kiev. Sin embargo, expertos destacan que la presión de la Casa Blanca no está logrando torcer la resistencia del Kremlin ni la determinación de Ucrania por recuperar la totalidad de su territorio.

Las próximas jornadas serán decisivas para conocer si, como desea Trump, Moscú acepta devolver una parte relevante del territorio ocupado y se inicia un alto el fuego, o si la guerra en Ucrania entra en una nueva fase de estancamiento diplomático.