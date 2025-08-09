Trump y Putin se reunirán en Alaska el 15 de agosto para buscar una solución al conflicto en Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin, se reunirán en Alaska el 15 de agosto para tratar de encontrar una solución a la guerra de Ucrania. Pocas horas antes del anuncio, Trump había señalado que esperaba que el encuentro se produjese "muy pronto" y que este se celebraría en un lugar "muy popular por muchas razones".

"La tan esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente, se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención", señaló el magnate norteamericano en su perfil de Truth Social.

"La parte estadounidense acaba de anunciar un acuerdo para organizar una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin, y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska. Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten frontera. Y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska", ha contestado el portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa 'Tass'.

Por su parte, el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, ha asegurado que está "listo para acoger esta histórica reunión": "Alaska es el lugar más estratégico del mundo, situado en la encrucijada de América del Norte y Asia, con el Ártico al norte y el Pacífico al sur. Con tan solo tres kilómetros de separación entre Rusia y Alaska, ningún otro lugar desempeña un papel más vital en nuestra defensa nacional, seguridad energética y liderazgo en el Ártico. Lo que ocurre en el Ártico y el Pacífico impacta a Alaska antes que al resto del país".

Estas declaraciones se han producido a través de su cuenta de X, donde además ha destacado la idoneidad de Alaska para ser la sede de "debates de importancia mundial", puesto que este territorio ha sido "durante siglos" un "puente" entre naciones, así como una "puerta de entrada para la diplomacia, el comercio y la seguridad en una de las regiones más cruciales del planeta".