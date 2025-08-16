Trump y Putin no llegan a un acuerdo por la paz en Ucrania y se emplazan a una segunda reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes en Alaska su cumbre bilateral con una breve rueda de prensa en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania. "No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", afirmó Trump en su intervención, tras una reunión de casi tres horas en la base militar Elmendorf-Richardson y después retirarse sin dar espacio para preguntas de la prensa.

El mandatario estadounidense calificó el encuentro como "extremadamente productivo" y afirmó que "muchos puntos se acordaron", aunque reconoció que aún quedan "algunos" temas pendientes. "Solo hay algunos pocos que se quedaron sin resolver. Algunos no son significativos; uno es probablemente el más importante, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo", señaló Trump.

Durante su intervención, Trump agregó que al salir de la conferencia llamaría al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que también informaría sobre lo sucedido a los líderes de la OTAN. Aunque la cumbre no concluyó con un acuerdo formal, Trump advirtió que Estados Unidos impondrá sanciones "económicamente severas" si no se logra un avance sustancial en futuras negociaciones.

Asimismo, adelantó la posibilidad de una segunda cumbre que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto. Al despedirse, Trump agradeció a Putin el tono y manifestó su intención de reunirse nuevamente. El líder ruso aprovechó para sugerir que esto debería suceder en Moscú.

Este encuentro fue interpretado por expertos como un gesto político relevante para Rusia, que sale, parcialmente, de su aislamiento internacional sin hacer concesiones previas. Al mismo tiempo, Trump se presenta como un potencial "mediador para buscar la paz" en Ucrania, mientras la comunidad internacional espera los próximos pasos tras este diálogo inicial.

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia no tenían un encuentro presencial desde el 16 de julio de 2018 en una cumbre celebrada en Helsinki (Finlandia).

Trump informará a líderes europeos y a Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó hoy que llamará a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y a los líderes de la OTAN para informarles sobre la cumbre bilateral que mantuvo este viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, enfocada en una posible tregua a la guerra en Ucrania.

"Llamaré a la OTAN dentro de un rato, llamaré a las personas que considero oportunas y, por supuesto, llamaré al presidente Zelenski para informarles sobre la reunión de hoy. En última instancia, la decisión depende de ellos", declaró Trump en una rueda de prensa junto a Putin en la que no anunciaron acuerdo alguno.

El presidente de EE.UU. había avanzado que su intención era informar a Zelenski, así como a otros líderes europeos, poco después de su encuentro con su homólogo ruso, porque no quería negociar en nombre de Ucrania.

Algunos líderes europeos, como el canciller alemán, Friedrich Merz -quien estaba acompañado de Zelenski- y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comunicaron con Trump vía videollamada este miércoles para preparar la reunión.

También participaron en ese encuentro la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Putin, por su parte, pidió a los líderes europeos que no pusieran "trabas" en las próximas negociaciones con Washington.

"Espero que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania. Esperamos que Kiev y las capitales europeas lo perciban de manera constructiva y no pongan trabas al proceso", afirmó el mandatario ruso.

Trump y Putin comparecieron en una rueda de prensa conjunta en la que se deshicieron en elogios mutuos pero no anunciaron ningún acuerdo, ni aceptaron preguntas de la prensa. EFE

Si Trump hubiese estado en la Casa Blanca "seguro" que se habría evitado la guerra

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este viernes que está "seguro" de que, si su homólogo estadounidense, Donald Trump, hubiera sido presidente y no el demócrata Joe Biden, no habría guerra en Ucrania.

"Hace tiempo dije: 'Es un gran error cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en este momento no habría guerra en Ucrania'. Y estoy bastante seguro de que así habría sido. Y puedo confirmarlo", afirmó Putin en una rueda de prensa conjunta con Trump.

Y añadió: "Creo que, en general, el presidente Trump y yo hemos construido una relación muy buena, profesional y de confianza, y tengo toda la razón para creer que, siguiendo este camino, podremos llegar antes y mejor al final del conflicto en Ucrania".

Con estas declaraciones, Putin replicó una de las afirmaciones más repetidas por el estadounidense.

Trump suele referirse al conflicto en Ucrania como "la guerra de Biden" y ha sugerido en numerosas ocasiones que si él no hubiera dejado de ser el presidente entre 2021 y 2025, cuando lo fue el demócrata y empezó la guerra entre Kiev y Moscú, esta no habría tenido lugar.

Entre otras cosas, lo achaca a que Biden no era un líder respetado en Rusia ni en la OTAN. Sin embargo, él sí.

De hecho, antes de regresar a la Casa Blanca, presumió de que resolvería el conflicto en "solo un día", pero hace unos meses declaró que era más difícil de lo que pensaba.