Trump presume de avances tras la reunión entre Putin y su emisario: "Están de acuerdo en que esta guerra debe llegar a su fin"

A menos de 48 horas de que venza el ultimátum lanzado por la Casa Blanca, Moscú ha recibido al enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con todos los honores. Steve Witkoff y el presidente Ruso Vladímir Putin mantuvieron una reunión de casi tres horas en el Kremlin, un encuentro que, según ambas partes, sirvió para intercambiar mensajes sobre el futuro de la guerra en Ucrania.

"Mi enviado especial, Steve Witkoff, acaba de tener una reunión altamente productiva con el presidente ruso Vladímir Putin. Todos están de acuerdo en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para lograrlo en los días y semanas por venir", explicó Trump.

Quinta visita y un papel cada vez más decisivo

No es la primera vez que Witkoff, un empresario reconvertido en emisario diplomático, visita Rusia este año. Es, de hecho, la quinta. Y en todas ellas se ha reunido directamente con Putin, aunque su cargo oficial esté ligado a Oriente Medio. En la práctica, actúa como mensajero personal de Trump ante el Kremlin.

En el encuentro de ayer, Putin estuvo acompañado por su consejero para asuntos internacionales y exembajador en EE. UU., Yuri Ushakov. Fue este quien compareció al terminar para valorar el encuentro como "muy útil y constructivo", añadiendo que "por nuestra parte, transmitimos algunas señales sobre la cuestión ucraniana. Putin recibió, a través de Witkoff, señales relevantes de Trump".

Como muestra del tono distendido, Witkoff fue recogido en el aeropuerto por Kiril Dimitriev, el enviado especial de Putin para inversiones extranjeras. Juntos pasearon por el parque Zariadie, en las inmediaciones del Kremlin, antes de la reunión oficial.

Sanciones en el horizonte

La reunión se produce en un momento crítico: el viernes vence el ultimátum marcado por Trump. Si Moscú no da señales de frenar su ofensiva, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones, esta vez más duras y con consecuencias para los aliados económicos de Rusia.

Trump, por su parte, ha advertido de que Moscú sabe bien cómo esquivar este tipo de presiones, aunque no descarta una medida ejemplar si la respuesta no llega a tiempo. "Si llega la fecha límite y Rusia no ha aceptado un alto el fuego, habrá sanciones. Pero (Moscú) parece bastante bueno en evitarlas. Son gente astuta, bastante hábiles para esquivarlas".

Zelenski responde

Tras el encuentro entre Witkoff y Putin, Trump se comunicó también con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En una publicación posterior, el líder ucraniano quiso dejar clara la posición de su país. "Ucrania defenderá definitivamente su independencia. Todos necesitamos una paz duradera y fiable. Rusia debe poner fin a la guerra que empezó".

La conversación telefónica, según trascendió, también incluyó a varios líderes europeos, quienes habrían sido informados directamente por Trump de los avances. Zelenski añadió que sus socios internacionales ya se han comprometido a comprar armamento estadounidense por valor de 1.000 millones de dólares a través de la OTAN.

La vía diplomática

En paralelo, Bloomberg reveló que el Kremlin estaría sopesando una oferta de "tregua aérea", suspendiendo temporalmente los ataques con drones y misiles de largo alcance. Un gesto que podría buscar desactivar el castigo de EE. UU. sin renunciar a sus intereses territoriales.

La desconfianza persiste

El embajador de EE. UU. ante la OTAN, Matt Whitaker, fue tajante. "Rusia no tendrá amigos. No tendrá socios comerciales. Y se acabará su capacidad de financiar esta guerra".