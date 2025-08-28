Trump preside una "gran reunión" para buscar el fin de la guerra en Gaza antes de 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha presidido este miércoles una "gran reunión" centrada en mejorar la situación en la Franja de Gaza. El día previo a esta reunión, Steve Witkoff, enviado especial estadounidense para Oriente Medio, aseguró que el líder norteamericano conseguiría poner fin al conflicto antes del 2026, aunque el propio presidente ya aseguró el lunes que "es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años".

Witkoff insistió en Fox News que en esta reunión se presentaría "un plan muy completo" para la Franja "el día después" y que gracias a esto, "mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es", asegurando que este paquete reflejaría "los motivos humanitarios del presidente Trump".

Ayudas al enclave palestino y compromisos con Israel

Durante esta reunión, fuentes citadas por el portal de noticias estadounidense Axios, han señalado el tema que se ha abordado principalmente ha sido cómo aumentar los flujos de ayuda al enclave palestino, pese a que Naciones Unidas, ONG internacionales y distintos gobiernos hayan denunciado el sistema de distribución impuesto por Israel y Estados Unidos.

Según Axios, tanto Witkoff como Tony Blair, exprimer ministro británico, y Jared Kushner, exasesor estadounidense, llevan trabajando en un plan para la posguerra desde hace meses. Añaden que el británico ha estado en contacto con el presidente palestino, Mahmud Abás, y Kushner con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Durante esta "gran reunión", Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, también se reunió con el canciller israelí, en el que se reafirmó el "compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel". Uno de los portavoces aseguró que el americano remarcó la "importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán".

Siguen las muertes en la Franja

Mientras que los distintos Gobiernos trabajan en poner fin al conflicto, los soldados israelís han matado a 33 personas durante este miércoles, según el recuento que los hospitales gazatíes han enviado a EFE. Tras cerca de dos años de ofensiva militar, las víctimas ascienden a al menos 62.000, sumadas a una destrucción de aproximadamente el 80 por ciento de la infraestructura civil en Gaza.