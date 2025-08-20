CASA BLANCA

Trump pinta de negro el muro fronterizo con México para calentar el acero y dificultar la escalada de posibles inmigrantes

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado oficialmente un plan para pintar de color negro el muro fronterizo que separa a Estados Unidos de México, una medida que ha generado atención y debate tanto en medios como en sectores políticos y sociales.

Rafa Sanz del Río

Madrid |

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un acto oficial donde se ha comenzado a pintar el muro fronterizo con México | X

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado una controvertida medida que busca cambiar la apariencia del muro fronterizo con México: pintarlo de color negro. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para reforzar la infraestructura y la imagen de la frontera sur del país, en un momento de intensos debates sobre la seguridad nacional y la política migratoria.

Objetivo de la iniciativa

En un acto oficial celebrado cerca del enclave donde se veía a operarios tintar la mencionada barrera, Noem explicó que la iniciativa busca "renovar y reforzar la imagen del muro como símbolo de seguridad y soberanía nacional", además de "mejorar su visibilidad desde ambos lados de la frontera".

Asimismo, destacó que el color negro permitirá que el metal "absorba más calor", dificultando así el acceso a posibles inmigrantes ilegales que intenten atravesarlo. También argumentó que esta tonalidad reducirá el desgaste que afecta a las estructuras metálicas actuales y ofrecerá una mayor resistencia a las inclemencias del tiempo.

"Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, lo pintarán de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán", expresó Noem en su perfil de X.

Contexto político y social

Este anuncio se produce en un contexto de continuos debates sobre la política migratoria y las estrategias de control fronterizo en Estados Unidos, donde el muro ha sido y sigue siendo un tema altamente polarizador desde su construcción.

La secretaria Noem afirmó que los trabajos comenzarán en las próximas semanas y que se están evaluando detalles técnicos para "minimizar cualquier impacto ambiental y social durante el proceso". Además, anunció que se realizarán consultas con comunidades locales y especialistas para garantizar una ejecución ordenada y segura.

