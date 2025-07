Trump pierde la paciencia con Putin y le da "10 o 12 días" para que llegue a un acuerdo con Ucrania

La paciencia de Trump con Putin se está terminando. Y prueba de ello, es que el plazo de 50 días que le dio al presidente ruso para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, se le está haciendo largo. Quizás ahora piensa que 50 son muchos días, y que Putin tiene demasiado margen para pensar qué hacer. Pero como es el propio Trump el que impuso este plazo y su duración, ahora ha decidido reducirlo, porque no ve señal alguna de avances."Estoy muy decepcionado", ha declarado Trump a la prensa antes de una reunión a puerta cerrada con el primer ministro británico, Keir Starmer, en su campo de golf de Turnberry, en Escocia.

"Me llevaba muy bien con él", ha reconocido el mandatario estadounidense al referirse a Putin. Sin embargo, ha reprochado que, pese a que tuvo varias conversaciones previas en las que creyó que se había llegado a un entendimiento, "sale y empieza a lanzar cohetes en alguna ciudad, como Kiev, y mata a mucha gente". Ante esta situación, Trump ha adelantado que reducirá el plazo para lograr un alto el fuego: "Voy a reducir esos 50 días que le di a un número menor, porque creo que ya sabemos la respuesta sobre qué va a ocurrir". "Voy a hacer un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar. No estamos viendo ningún progreso", dijo Trump a la prensa.

Todo esto dos semanas después de que Trump advirtiera de la imposición de aranceles del 100% a Rusia y a quienes comercien con ella si no se alcanzaba un acuerdo de paz con Ucrania.

Centros de ayuda en Gaza

Además del conflicto en Europa del Este, el presidente estadounidense ha abordado con Starmer la crítica situación humanitaria en la Franja de Gaza. Trump ha afirmado que una de las principales razones de su reunión con el líder británico es precisamente la crisis alimentaria que afecta al enclave palestino. "Mi prioridad ahora es alimentar a esa gente que se agolpa en los repartos de ayuda humanitaria", ha afirmado.

En este sentido, ha anunciado la puesta en marcha de centros de distribución de alimentos en Gaza, que, según ha dicho, se crearán "en colaboración con gente muy competente" y con la participación de "otras naciones", entre ellas el Reino Unido. Ha asegurado que estos centros no tendrán vallas ni restricciones de movimiento para los civiles.

Trump también ha respondido a las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien había cuestionado las escenas de hambruna en Gaza. "Basándome en la televisión, diría que esos niños parecen tener mucha hambre”, ha replicado el presidente estadounidense, dejando claro que, para él, la prioridad es clara: “Hay mucha gente muriendo de hambre”.

Por último, ha acusado a Hamás de utilizar a los rehenes como “escudos” y ha advertido que podría ser necesario actuar de otra manera. “Habrá que hacer algo”, ha zanjado, sin ofrecer más detalles.