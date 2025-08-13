Trump pide revisar el contenido de los museos Smithsonian para ver si están alineados con su ideología

De nuevo, otra petición polémica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora ha pedido que se revisen los contenidos del conglomerado de museos Smithsonian, uno de los que más influencia tiene alrededor del mundo, para ver si los contenidos que ofrecen al público coinciden con el pensamiento del presidente.

Para entrar en contexto, este conglomerado de museos incluye entre sus filas al Museo Nacional de Historia Natural, Museo Nacional de Historia Americana, Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana o al Zoológico nacional americano entre otros.

Contenidos a favor del pensamiento de Trump

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado una revisión del contenido de los museos de la Institución Smithsonian, considerados un referente a nivel mundial, para garantizar que no dan cabida a "narrativas divisorias o partidistas", en línea con las directrices del presidente, Donald Trump, para que cualquier organismo con fondos públicos se alinee con sus políticas.

"Cuando nos preparamos para celebrar el 250 aniversario del nacimiento de nuestra nación, es más importante que nunca que nuestros museos reflejen la unidad, el progreso y los valores que definen la historia americana", esgrime la Casa Blanca en una carta en la que justifica esta "revisión interna".

¿A qué afecta esta medida?

Esta revisión afectará a todo el contenido disponible, ya sea, muestras actuales, material didáctico o a las redes sociales de los museos, incluso a futuras exhibiciones, "con atención particular" a las iniciativas organizadas con motivo del aniversario de la Declaración de Independencia.

El comunicado estable un mes de plazo para que los museos comiencen a recabar los detalles sobre sus exposiciones. Dentro de cuatro meses comenzarán las actividades para aplicar las "correcciones" que sean necesarias. Llegado el caso, los términos "ideológicos" por otros "unificadores, históricamente precisos".

Trump suscribió en marzo una orden ejecutiva con la que buscaba denunciar una supuesta manipulación histórica que ya señalaba a los Smithsonian. En el texto, el mandatario lamentaba que se retratase la historia de Estados Unidos como "racista, sexista, represiva o, dicho de otra manera, irremediablemente fallida".