Trump pausó la reunión con Zelenski y los líderes europeos para llamar a Putin

Tras la reunión de este lunes en Washington se ha avanzado hacia una posible conversación trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pausó este lunes la reunión mantenida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y comunicarle lo que todos ellos han debatido hoy en Washington, según adelantó la cadena de televisión CNN.

Una fuente cercana al asunto citada por CNN confirmó una información radiada primero por el tabloide alemán, Bild, y aseguró también que los líderes europeos no estuvieron presentes durante la conversación que el presidente estadounidense mantuvo con su homólogo ruso.

La reunión multilateral en la Casa Blanca ha finalizado tras algo más de dos horas de conversaciones. Además de Trump y Zelenski han estado presentes Ursula Von der Leyen (UE), Mark Rutte (OTAN), Friedrich Merz (Alemania), Alexander Stubb (Finlandia), Emmanuel Macron (Francia), Giorgia Meloni (Italia) y Keir Starmer (Gran Bretaña).

Una conversación trilateral con Putin y Zelenski

El presidente estadounidense propuso esta mañana al encontrarse con Zelenski que ambos mantuvieran hoy mismo una conversación trilateral con Putin para avanzar hacia un acuerdo de paz y tratar los puntos principales, que incluyen garantías de seguridad para Ucrania fuera de la OTAN y un posible intercambio de territorios ucranianos.

Zelenski se mostró desde un primer momento favorable a ese contacto a tres bandas mediado por Trump y los líderes europeos que viajaron a Washington han reafirmado su compromiso con la postura de Kiev y han apoyado esta posible reunión entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, aunque también han pedido formar parte de la conversación.

Un intercambio de territorios "intolerable"

Trump insistió hoy en que Putin ya le aseguró en su encuentro de la semana pasada en Alaska que Rusia "aceptaría garantías de seguridad para Ucrania" y este lunes subrayó que gran parte del peso de ese contingente que se desplegaría en suelo ucraniano para evitar nuevas invasiones rusas recaería sobre los socios europeos.

El presidente estadounidense insistió a su vez en que hoy era necesario debatir el "intercambio de territorios", una propuesta lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

