Trump pide que se limite el uso del paracetamol en el embarazo y lo vincula al riesgo de autismo pese a las críticas médicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionó el uso del paracetamol durante el embarzao con el desarrollo del autismo y ha anunciado que su Administración recomendará limitar su consumo a las mujeres embarazadas, pese a la base científica sobre la seguridad de este medicamento.

"Tomar tylenol (marca de paracetamol popular en Estados Unidos) no es bueno, lo digo claramente, no es bueno. Por esta razón, estamos recomendando encarecidamente que las mujeres limiten el uso de tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario", declaró desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump pide que se limite a casos de fiebre alta

El presidente consideró que el consumo de este fármaco debe limitarse a casos de fiebre alta y señaló que "si no puedes aguantar (el dolor), si no puedes hacerlo, eso es lo que tendrás que hacer: tomarás un tylenol, pero con mucha moderación".

Trump estuvo acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, quien anunció que la Agencia Norteamericana de Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) emitirá un aviso médico sobre el riesgo del paracetamol durante los meses de gestación además de iniciar un proceso para cambiar la etiqueta de seguridad de este fármaco.

El responsable del Departamento de Salud indicó además que su cartera lanzará una "campaña de servicio público a nivel nacional para informar a las familias y proteger la salud pública" en este aspecto.

El fabricante de Tylenol rechaza las afirmaciones de Trump

La empresa farmacéutica Kenvue, fabricante de Tylenol, la popular marca de paracetamol en Estados Unidos, rechazó las declaraciones del presidente, Donald Trump, que piden limitar su uso en mujeres embarazadas por su posible vinculación con el autismo.

"Discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente", dijo Melissa Witt, portavoz de Kenvue en una entrevista con el medio estadounidense 'The New York Times'.

"Estamos profundamente preocupados por el riesgo que esto supone para la salud de las futuras madres", agregó Witt.

Tylenol, uno de los analgésicos más utilizados

En Estados Unidos, el Tylenol es uno de los analgésicos y antipiréticos de venta libre más utilizados, con millones de consumidores que lo eligen anualmente para aliviar dolor y fiebre. La marca pertenece a Kenvue, empresa escindida de Johnson & Johnson, y genera ventas millonarias, estimadas en alrededor de 1.000 millones de dólares al año, según la página de la farmacéutica.

Además, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que asegura que el paracetamol es seguro y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo "son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud", según escribió Steven J. Fleischman, presidente de la organización.