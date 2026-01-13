Trump insta a los manifestantes a "tomar las instituciones" en Irán: "La ayuda está en camino"

"Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones!". Así de tajante ha sido el mensaje de Donald Trump hacia los manifestantes que protestan contra las autoridades en Irán. "Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", ha asegurado el mandatario estadounidense en una publicación en su red social.

Trump ha afirmado que "la ayuda está en camino", aunque no ha ofrecido ningún tipo de detalles sobre cuál será la asistencia que Washington ofrecerá a los manifestantes que están protagonizando fuertes protestas en el país iraní desde hace varias semanas. El dirigente estadounidense ha confirmado la cancelación de todos los encuentros con mandatarios iraníes "hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes".

El anuncio llega después de que el medio digital estadounidense Axios señalase que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, el pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Cuenta la agencia EFE que los contactos se mantuvieron después de que el mandatario estadounidense amenazara con atacar Irán en respuesta a la represión de las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias del país. Así las cosas, Trump aseguró este lunes que impondría un arancel del 25% a todos los países que hagan negocios con Irán. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, llegó a afirmar que el presidente no descartaba acciones militares en el país.

Respecto al número de fallecidos durante las protestas, este martes se ha conocido que un alto cargo del país había cifrado en al menos 2.000 muertos. En cambio, la oposición habla de 12.000 fallecidos. Ante este escenario, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha podido verificar de forma directa o a través de al menos dos fuentes la muerte de 648 personas en 14 de las 31 provincias del país, entre las que se cree que hay nueve menores, cuyas edades están todavía siendo comprobadas, según un comunicado de IHRNGO. Para la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), las víctimas mortales de la represión podrían subir hasta 3.000.