Trump inicia un ataque "decisivo y contundente" a gran escala contra los hutíes en Yemen: "Vuestro tiempo se ha agotado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de una "acción militar decisiva y contundente" contra la insurgencia hutí de Yemen en represalia por su campaña de ataques contra la navegación en el mar Rojo. En última instancia, esta ofensiva supone un serio aviso a Irán, la gran potencia que respalda a los milicianos yemeníes.

"Hoy he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que emprendan una acción militar decisiva y contundente contra los terroristas hutíes en Yemen, quienes han librado una campaña implacable de piratería, violencia y terrorismo contra buques, aeronaves y drones estadounidenses y de otros países", ha anunciado Trump en su cuenta de su plataforma Truth Social.

Fuentes locales yemeníes han confirmado a la cadena panárabe Al Arabiya al menos cinco explosiones en la capital del país, Saná, bajo control del movimiento insurgente desde hace más de una década.

Las detonaciones han destruido, según estas fuentes, un cuartel del movimiento en el barrio de Al Jarf y han alcanzado también las inmediaciones del aeropuerto, al norte de la capital. Al mismo tiempo, fuentes de seguridad estadounidenses han informado al diario 'The New York Times' que los bombardeos irán dirigidos contra "decenas de objetivos" bajo control de la insurgencia.

"Utilizaremos una fuerza letal abrumadora hasta lograr nuestro objetivo", ha avisado el presidente en su mensaje. "Los hutíes han bloqueado el transporte marítimo en una de las vías fluviales más importantes del mundo, paralizando vastas franjas del comercio global y atacando el principio fundamental de la libertad de navegación, del que depende el comercio internacional", ha añadido. "A todos los terroristas hutíes: vuestro tiempo se ha agotado y tenéis que detener los ataques ahora mismo, o de lo contrario lloverá el infierno sobre vosotros, como nunca habréis visto".

Humo tras los ataques aéreos en Saná, Yemen | Agencia EFE

Una advertencia hacia Irán

Parte del mensaje de Trump ha ido dirigido a las autoridades de Irán, los grandes mecenas internacionales de la insurgencia yemení. "Vuestro apoyo a los terroristas hutíes debe cesar inmediatamente", ha advertido Trump, antes de exigir al Gobierno iraní que "deje de amenazar al pueblo estadounidense y a su presidente, y a las rutas marítimas mundiales".

"Si lo hacéis: cuidado, porque Estados Unidos os hará responsables y no seremos amables al respecto", ha avisado Trump, quien llevaba días instando a las autoridades de Irán a reincorporarse a las negociaciones sobre su programa nuclear. Las fuentes de 'The New York Times' han confirmado que buena parte de los objetivos de esta ofensiva son, efectivamente, un aviso al estamento clerical iraní.

Al menos nueve muertos por los ataques

Desde que se ha desatado el conflicto este sábado, han muerto al menos nueve personas y otras nueve resultaron heridas en los ataques que Estados Unidos realizó contra posiciones de los rebeldes chiíes hutíes en Saná, la capital del Yemen, según ha informado el Ministerio de Salud de los insurgentes.

Según la televisión yemení Al Masira, portavoz de los hutíes, este ataque tuvo lugar contra un barrio residencial del distrito de Al Shuub y residentes señalaron a EFE que una casa fue el objetivo de esta acción.

Este ataque se produce pocos días después de que los hutíes aseguraran que reanudarían sus ataques en el mar Rojo y Arábigo contra barcos israelíes o vinculados a ellos.

El movimiento insurgente respaldado por Irán ha lanzado cientos de ataques contra Israel, así como contra la navegación comercial en el mar Rojo y Arábigo, desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, en respuesta a la matanza de palestinos por parte del Estado judío.