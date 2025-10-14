Trump se indigna con su portada en Time: "¡Me han borrado el pelo!"

Donald Trump ha vuelto a las andadas. Esta vez no por un discurso incendiario, de los suyos. Tampoco por una decisión política. Esta vez ha sido por algo mucho menos importante, pero más personal. Su pelo. Si. El presidente de Estados Unidos se ha quejado públicamente de la foto que la revista Time ha elegido para su portada, asegurando que le han "borrado" el característico tupé. El presidente de Estados Unidos ha publicado el siguiente mensaje en su rred social, Truth Social:

Time escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la peor de todos los tiempos. Me han borrado el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!

La imagen en cuestión muestra a Trump desde un ángulo bajo, mirando hacia el horizonte con americana azul, camisa blanca y corbata roja. Pero la luz juega una mala pasada: el frente de su peinado aparece difuminado, como si se hubiera desvanecido en plena sesión de fotos. Y eso, para alguien tan pendiente de su imagen como el expresidente, ha sido demasiado.

"Nunca me ha gustado que me saquen fotos desde abajo", protestó también, dejando claro que el problema no era solo la iluminación. "Esa imagen es realmente mala. ¿Qué están haciendo y por qué?", añadió, con su habitual tono de indignación contenida (o no tan contenida).

Lo curioso es que la portada no lo retrata precisamente mal: el titular, "Su triunfo", celebra su papel en el reciente acuerdo de paz en Gaza. De hecho, el ex primer ministro israelí Ehud Barak escribe un artículo titulado "El líder que Israel necesitaba". Pero ni los elogios internacionales ni la firma del plan de paz han logrado distraer a Trump de lo que, a su juicio, es un asunto mucho más grave: un mal peinado.

Y no es la primera vez. Durante su mandato, hubo rumores de que rechazó varios intentos de retrato oficial porque no estaba satisfecho con la iluminación o el ángulo. De hecho, insistía en controlar qué fotografías suyas se difundían y prefería que se le retratara desde arriba, para estilizar el rostro, y con un fondo claro.

Además, en varias ocasiones se ha quejado de que los fotógrafos usan luces o filtros que exageran su tono de piel. En 2020, por ejemplo, publicó en Twitter que los medios empleaban "filtros naranjas" para hacerlo parecer ridículo.

El mandatario acaba de regresar de un viaje relámpago a Israel y Egipto, donde se reunió con dirigentes regionales y participó en la firma del acuerdo que pone fin a dos años de guerra. “He conseguido mucho en Israel y Egipto. Mucho trabajo, pero no lo querría de otra manera. Fue una experiencia como ninguna otra”, escribió también en su red social, aprovechando para reivindicar su papel diplomático.