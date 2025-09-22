Trump honra a Charlie Kirk calificándolo como uno de "los más grandes patriotas" de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump calificó este domingo el asesinato de Charlie Kirk, como "un ataque contra EEUU", en una ceremonia multitudinaria para honrar la memoria del activista, al que definió como "uno de los más grandes patriotas" del país.

Fue un terrible atentado contra los Estados Unidos de América.

El mandatario dijo que el asesinato de Kirk, al que también calificó de "un gigante de su generación" y un "gran evangelista de la libertad", "fue un ataque contra toda nuestra nación".

"Fue un terrible atentado contra los Estados Unidos de América. Fue un atentado contra nuestras libertades más sagradas y nuestros derechos fundamentales, otorgados por Dios. El arma estaba apuntada contra él, pero la bala iba dirigida contra todos nosotros, contra cada uno de nosotros", clamó Trump.

Ante las aproximadamente 73.000 personas que abarrotaron el estadio Farm State de Arizona, el republicano, en un evento que terminó de certificar el total acoplamiento entre el conservadurismo cristiano y el trumpismo, dijo que el nombre del activista "quedará inmortalizado para siempre en la historia de los más grandes patriotas de EEUU".

"Charles James Kirk fue brutalmente asesinado por un individuo radicalizado y despiadado, simplemente por expresar la verdad que llevaba en su corazón", explicó Trump sobre lo sucedido el pasado 10 de septiembre, cuando recibió un disparo mortal durante un evento en una universidad de Utah.

Trump dijo que el 10 de septiembre el "mayor evangelista de la libertad estadounidense se convirtió en inmortal".

El presidente alabó la figura de Kirk y de como fundó con 18 años Turning Point, una organización a través de la cual organizaba debates y eventos en las universidades y que lo convirtió en un reconocido portavoz del conservadurismo cristiano ultraconservador de EEUU.

También recordó como fue una de las personas que lo puso en contacto con su hoy vicepresidente, JD Vance.

Más mitin político que funeral

En todo caso, la intervención de Trump, al igual que muchos de los discursos que se ofrecieron en el memorial, se acerco más a un mitin político que a un evento funerario.

El presidente aseguró que Kirk entendía perfectamente su programa de Gobierno, desde sus políticas en materia de salud a la guerra arancelaria o la necesidad de traer de vuelta "fronteras, orden público y religión" a EEUU.

Además de Vance, amigo personal de Kirk, hablaron también el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth, el de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

Todos ellos alabaron la figura de Kirk y muchos lo calificaron como alguien que "ha cambiado la historia" de EEUU o un "mártir cristiano".

Uno de los discursos más enardecidos de la noche fue el del vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, también amigo personal de Kirk, que consideró que la labor del activista era "salvar a Occidente".

Miller aseguró que las fuerzas conservadoras constituyen el bando del bien en una guerra cultural en la que su facción es "un ejército" que "defiende lo que es bueno, lo que es virtuoso, lo que es noble" y que "prevalecerá sobre las fuerzas del mal".

"Ustedes son nada", dijo sobre la oposición liberal.

"¿Creen que podían matar a Charlie Kirk? Lo han inmortalizado", remató, cimentando la idea de que el activista asesinado es ahora el gran mártir del nacionalismo ultraconservador estadounidense.