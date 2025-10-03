Trump da a Hamás hasta el domingo para aceptar su plan de paz o "desatará un infierno nunca antes visto"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado a través de su cuenta de Truth Social que la banda islamista Hamás tiene de plazo hasta el próximo domingo a las 18:00 horas de Washington para aceptar el plan de paz propuesto por el líder republicano. En caso de no aceptarlo, Trump ha afirmado que "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra la banda terrorista.

"Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p. m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás", ha expresado en su red social.

El líder republicano presentó el pasado lunes un acuerdo de 20 medidas en el que se incluye el fin de la guerra, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de la Franja y la formación de un Gobierno de transición que estaría liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair y el propio Trump. Este tratado habría sido incluso aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a excepción de la negociación sobre la creación un posible Estado palestino.

Trump ha aseverado la difícil situación en la que se encuentran los combatientes de Hamás, de quienes ha asegurado que están "rodeados y atrapados militarmente", de hecho, ha recomendado a la población de ese enclave gazatí que abandone esa "zona de muerte potencial" y que se dirija a zonas "más seguras".

Sin embargo, el presidente estadounidense ha incidido en que los milicianos tienen una "última oportunidad", el cual, y según ha expresado Trump, ya ha sido "las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio". A propósito, ha reivindicado este acuerdo como el que traerá la paz a la región después de 3.000 años de disputas.

Por su parte, Mohammed Nazzal, representante de Hamás, confirmó en una entrevista al canal Al Jazeera, que la banda terrorista daría su respuesta "pronto", aunque sin especificar cuando.