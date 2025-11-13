Trump firma la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.

"Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar", declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto", declaró el mandatario y calificó como "una extorsión" demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

Durante su intervención, Trump envió un mensaje a los republicanos del Congreso y dijo "Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder", agregando que "no olviden que tenemos otra fecha próxima en un futuro no muy lejano", haciendo referencia a las votaciones intermedias de 2026.

¿Qué contiene la ley firmada por Trump?

El paquete incluye financiación para agencias federales, extensiones temporales y una controvertida cláusula que permite a los senadores demandar al Departamento de Justicia por registros telefónicos vinculados al asalto al Capitolio de 2021.

Los republicanos han logrado un paquete legislativo avalado por Trump que saca al país de una crisis de transporte aéreo y de financiamiento de programas alimenticios, así como restablecer a los empleados gubernamentales en sus puestos sin ampliar los subsidios de seguridad sanitaria, una petición demócrata que provocó una larga serie de desacuerdos legislativos que alargaron por más de cinco semanas el cierre.

Financiamiento extendido

El paquete legislativo aprobado extiende los fondos para la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero de 2026, lo que brinda una estabilidad temporal tras semanas de parálisis.

La medida revierte los recortes masivos de personal que la administración de Donald Trump había ordenado: más de 4.000 empleados federales —incluyendo varios cientos en salud pública— habían sido despedidos o recibieron notificaciones de despido.

Para los departamentos estratégicos, como el de Defensa y el de Asuntos de Veteranos, la financiación se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que asegura operaciones durante todo el año fiscal.

El acuerdo incluye, por ejemplo, más de 133.000 millones de dólares para los Veteranos en gastos discrecionales, además de fondos importantes para construcción militar y mantenimiento de instalaciones.

El texto legislativo precisa que estas asignaciones "permitirán planificar infraestructura y servicios médicos con mayor certidumbre", según la comisión de asignaciones del Senado.

Asignaciones de año completo

El acuerdo incluye partidas de financiamiento de año completo para Agricultura y Desarrollo Rural, Asuntos de Veteranos y Construcción Militar, permitiendo la planificación anual de temas como nutrición e infraestructura.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó que estas partidas son "fundamentales" para mantener la operatividad de programas esenciales que habían quedado paralizados durante el cierre.

Cláusula controvertida sobre registros telefónicos

La ley incorpora una disposición que permite a senadores demandar al Departamento de Justicia (DOJ) si sus registros telefónicos fueron obtenidos sin previo aviso durante la investigación del asalto al Capitolio de 2021.

La medida autoriza compensaciones de hasta medio millón de dólares, generando críticas dentro de la mayoría republicana y entre miembros de la Cámara de Representantes.

La cláusula fue incorporada en la fase final de negociación, sin consulta previa con varios legisladores, lo que provocó sorpresa e indignación en el Congreso.

Polémica rueda de prensa

La ley fue rechazada por los líderes demócratas en ambas cámaras porque la razón central de la disputa, la ampliación de subsidios a la asistencia sanitaria, fue suprimida y programas como el Obamacare perderá financiamiento en diciembre.

Durante la firma, Trump había habilitado el espacio a preguntas, interrumpió para hablar de temas económicos y luego la prensa fue invitada a salir de la oficina cuando un reportero gritó al mandatario una duda sobre las nuevas publicaciones de documentos del caso Epstein que lo ponen en el centro de la polémica, por supuestamente haber tenido conocimiento de los crímenes y contacto con una de las víctimas.

Un cierre con altos costos

El cierre de Gobierno, duró 43 días, se convirtió en el más largo de la historia estadounidense, afectado con la cancelación de miles de vuelos domésticos, así como la paralización de los salarios de más de 1,3 millones de trabajadores federales.

Los efectos de a ley aprobada podrían comenzar a ser visibles desde este jueves, cuando miles de trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, luego de haber sido convocados por diversas agencias federales ante la inminente firma de un acuerdo.