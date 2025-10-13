Trump firma el fin de la guerra en Gaza frente a una treintena de líderes mundiales: "Nunca había visto tanta felicidad"

La firma del acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que ya se ha cobrado miles de vidas, es una realidad. El presidente estadounidense, Donald Trump, junto con sus homólogos de Egipto, Catar y Turquía, han firmado el documento ante una treintena de líderes mundiales.

La iniciativa ha conseguido hasta el momento la liberación de todos los rehenes israelíes, secuestrados desde el 7 de octubre de 2023. El mandatario ha aplaudido así la puesta en libertad de los últimos rehenes vivos, paso previo a la entrega de 28 cuerpos, de los cuales dos ya han sido entregados por Hamás.

Un acuerdo histórico: "Por fin tenemos paz"

"Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio", señaló el mandatario durante su discurso posterior a la firma del acuerdo en Sharm el Sheij, Egipto. "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad".

Nunca antes había visto tanta felicidad

Los líderes presentes han coincidido en calificar la firma como un "punto de inflexión histórico" para la estabilidad regional. Entre aplausos y sonrisas, Trump ha concluido su intervención con un mensaje optimista: "Hoy no solo terminamos una guerra; empezamos una nueva era de paz para Oriente Medio".

Ayuda humanitaria "a raudales"

En palabras del mandatario estadounidense, "la ayuda humanitaria está llegando a raudales" a la Franja de Gaza, incluyendo "cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, de los cuales gran parte han sido pagados por las personas presentes en esta sala".

Es historia del mundo

Para Trump, la firma de este acuerdo supone un hecho histórico, algo que nunca antes se ha visto en el mundo. "Nunca antes ha habido una asamblea igual. Hemos necesitado 3.000 años para llegar a este momento, es una firma muy importante", ha reconocido. "Es historia del mundo (...) Y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial, pero no va a ocurrir. Eso no va a suceder".