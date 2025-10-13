CUMBRE DE PAZ

Trump firma el fin de la guerra en Gaza frente a una treintena de líderes mundiales: "Nunca había visto tanta felicidad"

La firma del acuerdo ha tenido lugar en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde Trump ha reconocido que se ha producido un hecho histórico. "Hemos necesitado 3.000 años para llegar a este momento".

Trump señala públicamente a Sánchez por el gasto en Defensa: "¿Estáis trabajando ya sobre el PIB?"

Sánchez y Trump intercambian un cordial saludo en plena tensión por el gasto en defensa de España

Por qué se firma la paz de la guerra de Gaza en Sharm el Sheij (Egipto)

Aurora Molina

Madrid |

Trump muestra el documento firmado

La firma del acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que ya se ha cobrado miles de vidas, es una realidad. El presidente estadounidense, Donald Trump, junto con sus homólogos de Egipto, Catar y Turquía, han firmado el documento ante una treintena de líderes mundiales.

La iniciativa ha conseguido hasta el momento la liberación de todos los rehenes israelíes, secuestrados desde el 7 de octubre de 2023. El mandatario ha aplaudido así la puesta en libertad de los últimos rehenes vivos, paso previo a la entrega de 28 cuerpos, de los cuales dos ya han sido entregados por Hamás.

Un acuerdo histórico: "Por fin tenemos paz"

"Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio", señaló el mandatario durante su discurso posterior a la firma del acuerdo en Sharm el Sheij, Egipto. "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad".

Nunca antes había visto tanta felicidad

Los líderes presentes han coincidido en calificar la firma como un "punto de inflexión histórico" para la estabilidad regional. Entre aplausos y sonrisas, Trump ha concluido su intervención con un mensaje optimista: "Hoy no solo terminamos una guerra; empezamos una nueva era de paz para Oriente Medio".

Ayuda humanitaria "a raudales"

En palabras del mandatario estadounidense, "la ayuda humanitaria está llegando a raudales" a la Franja de Gaza, incluyendo "cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, de los cuales gran parte han sido pagados por las personas presentes en esta sala".

Es historia del mundo

Para Trump, la firma de este acuerdo supone un hecho histórico, algo que nunca antes se ha visto en el mundo. "Nunca antes ha habido una asamblea igual. Hemos necesitado 3.000 años para llegar a este momento, es una firma muy importante", ha reconocido. "Es historia del mundo (...) Y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial, pero no va a ocurrir. Eso no va a suceder".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer