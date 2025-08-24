La UE y Trump felicitan a Ucrania por su Día de la Independencia y piden el fin de la "matanza sin sentido"

Ucrania ha celebrado este 24 de agosto su 34º Día de la Independencia en un contexto de guerra, negociaciones inciertas y mensajes de apoyo desde todo el mundo. Entre ellos, los de las principales instituciones europeas que han querido reforzar su compromiso con Kiev en un momento decisivo.

Desde Estados Unidos, Donald Trump ha querido felicitar al pueblo ucraniano en una carta difundida por Zelenski. En ella, calificó la guerra como una "matanza sin sentido" y defendió la necesidad de un acuerdo negociado que ponga fin al derramamiento de sangre: "El pueblo ucraniano tiene un espíritu inquebrantable, y la valentía de su país inspira a muchos. Al conmemorar este importante día, sepan que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente", ha escrito.

A lo que Zelenski ha contestado agradeciendo "sus amables palabras" y el apoyo de Washington a la defensa de la libertad y la independencia.

Mensaje desde Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado un mensaje directo en redes sociales, acompañado de la bandera ucraniana: "Una Ucrania libre, democrática e independiente. Por eso lucháis. Por eso nos esforzamos. Estamos con vosotros, todo el tiempo que sea necesario. Porque una Ucrania libre es una Europa libre".

En la misma línea se ha pronunciado António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien subrayó el carácter inspirador de la resistencia ucraniana: "Su valentía y esperanza por la paz nos inspiran a todos. Estamos con ustedes, codo con codo. Nuestro futuro está junto en la Unión Europea".

Zelenski agradece el respaldo

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido en sus redes sociales agradeciendo los mensajes llegados desde todos los rincones del planeta. Entre los dignatarios citados figuran el Papa León XIV, el presidente estadounidense Donald Trump, el turco Recep Tayyip Erdogan, el chino Xi Jinping o el rey Carlos de Inglaterra.

En su propio discurso, grabado en la simbólica plaza del Maidán de Kiev, Zelenski ha optado por un tono más esperanzador que en años anteriores: "Un día la distancia entre los ucranianos desaparecerá y estaremos de nuevo juntos como un país y una familia. Solo es cuestión de tiempo", afirmó.

El líder ucraniano ha insistido en que no habrá concesiones humillantes, sino un acuerdo de paz que garantice la seguridad: "Solo nosotros decidiremos nuestro futuro", recalcó.

Aliados que refuerzan compromiso

A las felicitaciones se sumaron los líderes europeos como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Lituania, Gitanas Nausèda y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. También estuvo presente en Kiev el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien ha anunciado un refuerzo de la ayuda, ya que su país incrementará los esfuerzos en favor de una paz "justa y duradera".

Una independencia marcada por la guerra

El aniversario llega mientras Ucrania continúa resistiendo a la invasión rusa y con unas negociaciones de paz todavía inciertas. Zelenski ha insistido en que Kiev responderá a los ataques rusos contra infraestructuras estratégicas y que nadie podrá prohibir esas acciones defensivas: "Nadie nos puede prohibir estos ataques porque son de justicia", señaló.