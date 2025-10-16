Trump explica por qué bombardea las narcolanchas en Venezuela en lugar de pararlas: "Son rápidas, pero no más que los misiles"

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump fue consultado sobre por qué no detener las narcolanchas en lugar de bombardearlas. Trump respondió que durante décadas se intentó interceptarlas, sin éxito, y que los narcotraficantes empleaban lanchas de alta velocidad, "de nivel mundial", imposibles de alcanzar por medios convencionales.

Sin embargo, añadió que su estrategia ha logrado "detener casi por completo el tráfico de droga por mar".​

Incremento de la ofensiva en el Caribe

Las declaraciones se produjeron tras confirmarse una nueva ofensiva estadounidense en aguas cercanas a Venezuela. Según medios como CNN y El Mundo, seis personas murieron en un ataque naval estadounidense contra una embarcación que Washington identificó como parte de redes narcoterroristas.

El propio presidente publicó el video del ataque en sus redes, donde se aprecia una lancha alcanzada por un misil antes de explotar por completo.​

Autorización de operaciones encubiertas

Paralelamente, Trump confirmó que ha autorizado a la CIA a operar dentro del territorio venezolano con el fin de "combatir el narcotráfico y el envío de prisioneros hacia Estados Unidos", acusando al gobierno de Nicolás Maduro de liderar un "régimen narcoterrorista".

La medida fue revelada inicialmente por el New York Times, que detalló que las acciones forman parte de una campaña encubierta para aumentar la presión sobre el chavismo.​

Posibles ataques por tierra

Además, el presidente adelantó que su administración "está considerando la tierra ahora", en referencia a eventuales ataques dentro de Venezuela, dado que asegura tener "el mar bajo control". Expertos en seguridad citados por BBC Mundo y DW advierten que el despliegue militar estadounidense en el Caribe podría ser el preludio de una intervención más amplia, tras haberse registrado al menos 27 muertes en cinco ataques recientes.​

Reacción en Caracas

El gobierno venezolano, por su parte, ha denunciado las operaciones como "actos de guerra en el Caribe" y llamó a la población a rechazar "los golpes de Estado de la CIA". A nivel internacional, organizaciones de derechos humanos vinculadas a la ONU han calificado las acciones estadounidenses como "ejecuciones extrajudiciales".​

En palabras del propio Trump: "Durante años intentamos hacerlo de manera políticamente correcta, pero nunca funcionó. Ahora, los misiles sí funcionan".​