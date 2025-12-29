Trump endurece su discurso contra Hamás tras su reunión con Netanyahu y advierte que si no se desarma "pagará un precio muy alto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este lunes junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que espera que la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza empiece "lo más rápido posible", aunque para ello ha instado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a desarmarse.

"Tiene que haber un desarme: tenemos que desarmar a Hamás", ha explicado el presidente en declaraciones a la prensa junto a Netanyahu, agregando que espera que la fase de reconstrucción en el enclave palestino empiece "muy pronto".

Amenaza a Irán y advertencia nuclear

Trump ha afirmado además que apoyaría un nuevo ataque contra Irán si intenta recuperar sus capacidades nucleares y ha aconsejado a Teherán que, frente a esta posibilidad, opte por cerrar un acuerdo con Washington. "Podrían haber llegado a un acuerdo la última vez, antes de que les lanzáramos un gran ataque", ha recordado.

Por su parte, Netanyahu ha elogiado la relación entre Israel y Estados Unidos. "Se puede juzgar esto no sólo por la frecuencia de nuestras reuniones, sino por el contenido y la intensidad", ha asegurado el primer ministro, agregando que el mundo tiene la "gran fortuna" de tener a Trump en la Casa Blanca.

Ultimátum a Hamás y desacuerdo sobre Cisjordania

Al terminar la reunión, Trump ha enfatizado nuevamente en declaraciones a los medios que Hamás "tendrá un plazo muy breve" para llevar a cabo el desarme y que, en caso de que no entreguen las armas, pagarán "un precio muy alto".

Asimismo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el magnate ha reconocido que ambos líderes "no coinciden en un 100%" en sus posturas sobre Cisjordania. "Hará lo correcto", ha expresado, dirigiéndose al primer ministro israelí.

Trump, que envió una carta al presidente israelí, Isaac Herzog, en noviembre para instarle a indultar a Netanyahu, ha definido a su aliado como "un primer ministro en tiempos de guerra" y un héroe."¿Cómo es posible que no le concedan un indulto?", se ha preguntado.

En este sentido, ha asegurado que recientemente ha hablado con Herzog, quien le habría confirmado que el indulto "está de camino". No obstante, poco después la oficina del mandatario ha emitido un comunicado negando que esta conversación haya tenido lugar.

"No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto. Hace varias semanas, el presidente Herzog mantuvo una conversación con un representante del presidente Trump (...) que explicó la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la solicitud y que cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos", reza el comunicado.

Reuniones diplomáticas y cooperación internacional

El primer ministro israelí también se ha reunido durante la jornada con el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar, entre otros temas, "la seguridad regional, la cooperación económica y la lucha contra el antisemitismo".

"Ambos líderes destacaron la importancia de continuar la cooperación para promover la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, de acuerdo con la visión del plan de paz de 20 puntos del presidente Trump", ha señalado el Departamento de Estado en un comunicado.